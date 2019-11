Los cinco datos demoledores de la crisis del Espanyol

El Espanyol atraviesa una situación delicada esta temporada, ocupando el penúltimo puesto en la clasificación y con cifras preocupantes que ya han obligado a un cambio de entrenador en el banquillo.

1. El peor anfitrión de Primera

El Espanyol suma cero puntos en el RCDE Stadium en seis jornadas disputadas como local. Es el equipo menos realizador en casa, con dos dianas, y el que más encaja, con trece. Recuperar la solidez ante su afición, uno de los pilares de la pasada campaña, es esencial para la viabilidad del proyecto.

2. El menos goleador de LaLiga

Los blanquiazules atesoran seis goles a favor. Son el peor equipo de la categoría de cara a puerta junto al Celta y al Leganés. Estos tres conjuntos ocupan los últimos puestos de la clasificación. Los problemas con las lesiones de sus referencias en el ataque han lastrado su rendimiento.

3. La segunda peor defensa

El Espanyol no brilla en tareas ofensivas y tampoco en la faceta defensiva. Los pupilos de Pablo Machín han encajado 20 goles en lo que va de temporada, una cifra que sólo supera a dos conjuntos en la categoría: Betis (21) y Leganés (21). En el RCDE es donde ha encajado la mayoría de estos tantos (13).

4. Dos entrenadores: Gallego y Machín

La situación de la plantilla ha obligado a la directiva a plantear un relevo en el banquillo. David Gallego fue destituido y llegó Pablo Machín. El nuevo entrenador ha dado un nuevo aire al equipo y las sensaciones han mejorado, pero este impulso no ha servido para cambiar la dinámica.

5. El décimo límite salarial

Nadie esperaba que esta temporada presentara tantos contratiempos. De hecho, el Espanyol tiene el décimo límite salarial más alto de la competición: son 68,7 millones de euros según los datos oficiales facilitados por LaLiga. Por números, los blanquiazules deben estar mucho más arriba en al tabla.