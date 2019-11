Sergi Darder: "No nos ha ayudado que se criticara tanto al Atlético"

El jugador del Espanyol Sergi Darder lamentó la derrota encajada en el Wanda Metropolitano ante el Atlético Madrid, que afrontó el choque con un plus de motivación después de ser criticado por sus resultados en las últimas jornadas.



"Sabíamos que era un campo complicado y no nos ha ayudado que durante la semana se les haya criticado tanto. El Atlético lleva muchos años jugando así con el Cholo y han salido muy motivados. Nos hemos puesto por delante haciendo una primera parte muy competitiva y ganando todos los duelos, pero al final no ha podido ser", lamentó Darder en Movistar LaLiga.

El jugador del Espanyol destacó la fortaleza del Atlético Madrid, sobre todo como local: "En casa la afición está con ellos. Son campos complicados, son un equipazo y hemos demostrado nosotros que no merecemos estar donde estamos aunque eso se demuestra con resultados y no con palabras. No se nos dan los resultados, hemos mejorado, pero si con eso no nos da hay que dar un paso más todavía".

La clave, según Darder, estuvo sobre todo en el gol que el Atlético Madrid consiguió al borde del descanso. "El gol en el 45 te hace daño y luego nos anulan un gol que podía darnos el empate. Un palmo de un fuera de juego es a favor de ellos.. no son excusas, en la segunda parte nos han encerrado, pero sobre todo el gol en el 45 nos ha hecho mucho daño", subrayó.

Sergi Darder apeló a la unión y a la confianza de la afición para salir de la parte baja de la clasificación. "Les diría que confíen en nosotros. Las palabras se pueden malinterpretar y lo que cuenta son los resultados. Que sepan que vamos a dar todo y que sigan con nosotros", manifestó.