Raúl de Tomás: "Me he encontrado muy bien"

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 12 ene (EFE).- Raúl de Tomás, fichaje más caro en la historia del Espanyol, se mostró satisfecho tras debutar con gol en su nuevo club durante el encuentro de la Copa del Rey que enfrentó a este contra el San Sebastián de los Reyes.

"Tenía muchas ganas de jugar, de empezar otra vez a coger sensaciones que había perdido en cierto modo. Me he encontrado muy bien", señaló tras el triunfo por 0-2 que les dio el pase a la siguiente ronda.

"Estoy contento, feliz. Es un debut deseado, de los que le gusta hacer a todo el mundo. Muy contento por el gol y sobre todo por habernos clasificado. Lo más importante es que el equipo ha logrado el pase a la siguiente ronda y al final nos quedamos con eso", explicó.

De Tomás reconoció que su técnico, Abelardo Fernández, le dijo que jugase como él sabe antes de saltar al césped y valoró su estreno anotador: "Le doy importancia a todos los partidos por igual, sean de Copa o de Liga. Al final un delantero necesita sentirse bien, hacer goles. Feliz por conseguir un gol, por ayudar al equipo. Ojalá no se quede aquí y sean muchos más".

Además habló acerca de lo que supone para él volver a la liga española tras su paso por el Benfica portugués: "Para mi esto es muy importante, quería estar en un club como el Espanyol. Agradezco el esfuerzo que han hecho por traerme porque es donde quería estar".

Por otro lado lamentó no haberse podido enfrentar sobre el campo a su hermano Rubén, actualmente las filas del rival: "Él no ha podido jugar, una lástima. Pero al final estas son cosas que se quedan para toda la vida y algún día las recordaremos".

"Son decisiones que toma su entrenador, yo no estoy en el otro vestuario. Pero él está contento aquí, está feliz. No pasa nada por no haber jugado. Nos quedamos con esa sensación de no haber podido estar los dos en el campo pero algún día lo recordaremos como algo muy bonito", apuntó.