Rufete: "A Tello, Ibai y Embarba los valoramos"

El RCD Espanyol le ha visto las orejas al lobo, tras una mala primera vuelta y tres tres entrenadores, y se ha puesto manos a la obra en el presente mercado invernal para cubrir, a base de talonario, sus carencias.

Primero, se hizo con los servicios de Raúl de Tomás, por unos 22 millones de euros; posteriormente, ha abonado al Getafe CF la cláusula de rescisión de Leandro Cabrera, cifrada en nueve kilos; y ahora se afana en buscar un extremo.

Durante la presentación del zaguero, el director deportivo blanquiazul, Rufete, no ha desmentido que quiere a alguno de los que están sonando en los últimos días: "Embarba, Ibai y Tello son nombres y situaciones que valoramos. Realmente, a veces, la prensa va por delante que nosotros, ojalá le podamos dar la vuelta. En esa posición no hay nada definido, creo que son situaciones en la que varios equipos competimos. A ver si antes del cierre de mercado podemos cerrar un nuevo fichaje. Parte del objetivo es intentar no fallar, traer jugadores que no nos puedan fallar y que marquen el proyecto de futuro. Tenemos que estar tranquilos y aprovechar nuestras fortalezas en el mercado. Tenemos que ser cautos".

Al Betis le afecta el asunto, obviamente, pues en primer lugar tiene en propiedad a Tello y, en segundo, también tiene apuntado en su agenda el nombre del extremo rayista, quien está completando una magnífica temporada en LaLiga SmartBank, en la que ha hecho siete tantos y dado 11 asistencias hasta la fecha.

Hasta ahora, el club madrileño se está remitiendo a la cláusula del futbolista, si bien Embarba termina contrato en 2021 y el Espanyol aprieta. En el caso de Tello, en Heliópolis estarían abiertos a dejarle salir cedido, pero siempre y cuando se incluyese en el préstamo una opción de compra obligatoria, de 12 millones de euros, que se ejecutaría de manera automática en el caso de que los de Abelardo -quien ya hizo triunfar a Ibai en el Alavés- lograran la permanencia en Primera.