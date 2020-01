Raúl de Tomás, el nuevo héroe del Espanyol

El delantero Raúl de Tomás es la nueva referencia ofensiva del Espanyol después de haber marcado tres goles en los tres partidos que ha disputado, contra el San Sebastián de los Reyes en la Copa del Rey y frente al Villarreal y el Athletic, ayer, en LaLiga.



El futbolista fue el primer refuerzo del mercado de invierno. Su llegada al RCDE Stadium fue una sorpresa: el club pagó al Benfica 20 millones de euros. Se trata del traspaso más elevado de la historia de la entidad catalana, una condición que el jugador asume como un reto y una motivación.



La afición periquita está encantada. El cuerpo técnico de Abelardo Fernández disfruta de un delantero de rendimiento inmediato, con hambre para triunfar en Primera División y con credenciales demostrados de cara a portería. Marcar era una de las asignaturas pendientes del equipo.



De hecho, reforzar la delantera era el objetivo principal del Espanyol en este mercado de invierno, pero pocos esperaban que la apuesta fuera tan elevada a nivel económico. Raúl de Tomás asume la responsabilidad y está implicado con el proyecto. No marca para lucirse, sino para ayudar a salvar al equipo.



Lo cierto es que, desde su llegada a la plantilla, las prestaciones del Espanyol son mayores. Con él en el campo, los catalanes han ganado dos compromisos y han empatado uno. RDT se desmarca bien, inquieta a las defensa rivales y necesita muy poco para ver puerta. Ayer, contra el Athletic, marcó al primer toque.



Abelardo tiene muy claro que el madrileño es la clara referencia arriba. No todo el juego ofensivo se basa en él, pero es la mayor baza del Espanyol. El delantero Calleri, de hecho, se ha consolidado como su socio perfecto. El argentino pelea y abre espacios y Raúl de Tomás define.



El futbolista no esconde sus ganas en esta nueva etapa profesional. Ayer, después del partido, RDT valoró su rendimiento inmediato: "Nunca se sabe qué puede pasar, pero tenía muchas ganas de estar aquí y mucha hambre. Cuando las cosas no van bien me motivo y lo demuestro en el campo".