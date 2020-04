Abelardo: "En el Espanyol hemos tenido diez casos de coronavirus"

Barcelona, 6 abr (EFE).- El entrenador del Espanyol, Abelardo Fernández, desveló que en la plantilla han tenido "diez casos de coronavirus, ocho jugadores y dos miembros del cuerpo técnico", una situación que ya está superada.



El preparador aseguró que desde la concentración que hicieron en Navata (Girona), el 12 y 13 de marzo, se han tomado más precauciones. "Estuvimos dos días conviviendo juntos y nos han dicho que a lo mejor algunos lo hemos pasado siendo asintomáticos", aseguró en Tiempo de Juego.



Por otra parte, Abelardo valoró la posición del Espanyol respecto al futuro de la competición. "En plan egoísta, pediría que no sirviese para nada, pero yo lo que quiero es jugar. A pesar de que en nuestra situación sería ventajista decir que no se juegue más y que el Espanyol no descendiese, todos queremos jugar", dijo.



En el plano personal, el técnico reconoció que tiene muchas ganas de volver a la normalidad: "Yo no soy mucho de dar abrazos a los amigos o decir 'te quiero' a personas como a mi madre o mi padre, aunque cuando esto pase, tengo ganas de vivir esas cosas del día a día".