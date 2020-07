Tebas pone como ejemplo al Betis y...

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha lamentado que "está de moda quejarse por todo" entre los equipos de Primera división, sobre todo en referencia a los horarios de los partidos, y ha asegurado que "hay mucha gente que pone excusas por miedo al fracaso deportivo". El Athletic, antes de jugar contra el Betis, el Real Madrid... muchos han sido los clubes que en las ultimas semanas han sacado a relucir los horarios y la diferencia entre partidos para justificar un posible pinchazo.

"Debe de haber un microclima en Cornellá... No sé en qué termómetro se basa el Espanyol para decir eso (su queja por los horarios). Todo el mundo descansa prácticamente lo mismo. Las quejas sobre todo han venido de algunos técnicos, que se preocupen en su capacidad de entrenar. El equipo que más había descansado hasta el momento era el Betis y mira sus resultados. Está de moda quejarse por todo e intentan justificar un fracaso deportivo. Hay mucha gente que pone excusas por miedo al fracaso deportivo", opinó Tebas durante los Desayunos Deportivos de Europa Press. La realidad es que el Betis no es el que más ha descansado y en más de una ocasión ya le ha tocado afrontar dos partidos con menos de 72 horas de diferencia.

En cuanto a cuándo podrán volver los espectadores a los campos de fútbol, el mandatario resaltó que "el gran problema que tiene la asistencia a los estadios son las aglomeraciones que se pueden hacer dentro y fuera de los estadios, que pueden ser focos de contagios"

"Hay que tener mucho cuidado. Ahora mismo LaLiga no tiene como máxima intención que los espectadores vuelvan a los estadios, no está entre nuestras prioridades. No pasa nada, hemos preparado un protocolo para cuando se vuelva y ya lo tendremos en su momento. Nos gustaría que fuese en septiembre, pero no debemos precipitarnos. Lo que sí debemos hacer es estar preparados por si llega ese momento", aseguró.