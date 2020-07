Una cláusula oculta convierte a De Tomás en la 'ganga' del verano

Inevitablemente, el descenso de un equipo histórico y con buenos futbolistas a Segunda división desata la 'rapiña' de los que conservan la categoría, que intentan muchas veces aprovechar la oportunidad para llevarse a buen precio a jugadores que no suelen estar muy conformes con bajar de categoría. La presión de éstos y la necesidad de vender de los clubes relegados para rearmarse suele generar el caldo de cultivo necesario para la fuga de muchos talentos en estas situaciones. El Espanyol, por mucho que se empeñe su director deportivo y actual técnico interino, Rufete, no será una excepción. Y cruzando los dedos para que Chen Yansheng no se harte de su 'juguete' y abandone el proyecto.

El Betis se habría fijado en un viejo objetivo para la zaga, el central y lateral zurdo Leandro Cabrera, que llegó al RCDE Stadium el pasado mercado invernal a cambio de nueve millones de euros, y que podría dejar la nave perica por una cantidad similar, seguramente algo inferior, lo que lo convierte en una 'ganga'. Nada comparable con la que supondrá su compañero Raúl de Tomás, que estuvo no hace demasiado en la órbita de Sevilla FC y Real Betis, aunque el Real Madrid decidió traspasarlo el verano pasado al Benfica a cambio de 20 millones de euros, cantidad que recuperaron los lisboetas en seis meses al venderlo al Espanyol, además con pluses (2,5 kilos) y un 20% de cualquier plusvalía futura.

Esta semana, el club catalán se apresuró a aclarar que el delantero hispano-dominicano tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, que se eleva en 10 más si se estrena con la selección o el club que lo pretende es extranjero. Ese tope no varía en función del descenso blanquiazul, pero sí los emolumentos del madrileño, que, como Cabrera, puede marcharse en verano si un club de Primera cumple determinadas condiciones. Unos requisitos no demasiado complicados que le convertirían en la auténtica 'ganga' de la próxima ventana de transferencias.

En este sentido, sólo habría que convencer a De Tomás (25), con contrato en vigor en el Espanyol hasta 2026, de abanderar el proyecto en concreto en la elite y hacerse cargo de su ficha al completo, que asciende a unos tres millones de euros netos aproximadamente. Para muchos, demasiada inversión para una cesión, sin obtener derecho alguno sobre la propiedad de sus derechos, que seguirían siendo 'pericos', al tiempo que el artillero regresaría a Cornellà-El Prat en cuanto se consumara el ascenso a Primera. Con todo, normalmente, estos préstamos incluyen compensaciones y primas para los equipos que prestan, por lo que el negocio se antoja redondo a todas luces.