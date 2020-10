Vadillo recupera la 'felicidad'

"Todo ha sido muy rápido y estoy muy feliz por la situación en la que me encuentro. Estoy donde realmente quiero estar". Álvaro Vadillo ha pasado de dejar a un equipo en Europa (Granada) a sufrir el ostracismo en el Celta y de regresar, otra vez, a Segunda para subir a un equipo, como ya hizo con el Betis, el Huesca y con los nazaríes. En el Espanyol quiere asentarse y alcanzar lo que no ha podido en ninguno de sus anteriores clubes, pese a que desde joven se le auguraba un porvenir expléndido.

"En mi carrera he conseguido tres ascensos. Conozco la dificultad que tiene la categoría y mi experiencia puede ser un plus para ayudar al equipo, sabiendo lo que representamos pero también con los pies en el suelo", aseguraba el canterano bético, que llegó sobre la bocina el pasado lunes para reforzar al equipo de vicente Moreno: "Sabemos lo que conlleva este club y haremos todo lo posible por devolverlo donde merece, pero me gusta ser cauto". Un Espanyol que no sólo es el club más histórico de la categoría de plata sino el rival a batir.

Y también es un equipo donde el exbético se ya se siente integrado. "Lo seguí en su momento bastante por 'Cañitas' (José Alberto Cañas), con quien coincidí en el Betis y también es de Cádiz. Sé que es un gran club. Lo he notado desde que llegué aquí, con unos compañeros extraordinarios", asegura el gaditano, que se ha reencontrado con un 'viejo amigo' en el club perido: Raúl de Tomás. "Con Raúl siempre he tenido una amistad especial. Hemos coincidido desde pequeños en la selección, éramos compañeros de habitación, así que estoy encantado de compartir equipo con él", indicó.