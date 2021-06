Rufete admite la inquietud del Espanyol con el cotizado Javi Puado, que sigue sin renovar

Javi Puado no para de llamar la atención de todo el continente. Anotó 13 goles y dio ocho asistencias en el ascenso del RCD Espanyol a Primera división; se fue al Europeo sub 21 y salió desde el banquillo ante Croacia para anotar un doblete que sirvió para pasar a las semifinales; y este martes se estrenó como internacional absoluto viendo también portería, celebrando el definitivo 4-0 con el que una improvisada y casi imberbe España derrotó a Lituania en el último test preparatorio previo a la Eurocopa. Un torneo al que la 'Roja' llega amenazada por el coronavirus después de los positivos de Sergio Busquets y Diego Llorente que ha obligado a Luis Enrique a citar a 16 reservas, entre ellos, el canterano perico.

Puado ha sonado con fuerza para varios equipos de LaLiga y también de fuera, entre ellos, el Real Betis. La cotización del polivalente atacante crece como la espuma al mismo tiempo que, de manera contradictoria, baja su precio. Y es que el prometedor futbolista catalán de 23 años acaba contrato el 30 de junio de 2022 y dentro de seis meses tendrá libertad absoluta para negociar su fichaje a coste cero por cualquier equipo. Eso, si es que el retraso en la ampliación de su vinculación que ya le han propuesto desde el Espanyol y que sigue sin acuerdo no obliga a los de Cornellà a venderle este mismo verano para no quedarse con las manos vacías.

En este sentido, Rufete, director deportivo del RCD Espanyol, ha reconocido en una entrevista al diario As que en el club blanquiazul andan un poco inquietos y las prisas comienzan a ser cada vez mayores: "Esto no puede estar todo el año. Llevamos tiempo trabajando. Hicimos una oferta para que los demás vieran la intención del Espanyol. No he tenido problema en esperar. Hay que entenderlo, estábamos centrados en el objetivo, pero no podemos estar una barbaridad de tiempo con esto. Tenemos que llegar a un punto de encuentro porque nosotros queremos que esté y él, estar. No tiene por qué ser un culebrón".

Con todo, Rufete quiere ser optimista y habla de Puado como de un hermano pequeño. "Yo siempre le llamo 'Javichu', tenemos complicidad. Siempre he apostado por él. Es un futbolista que está creciendo rapidísimo porque necesitaba un punto de partida, y lo encontró en su cesión (en el Real Zaragoza). Tenemos una negociación por delante que es la que es. Queremos que siga y él también quiere seguir. Lo pelearemos", aseguró el dirigente perico, que deja claro que, al menos de momento, no negociarán a la baja por él.

"Tiene una cláusula de 40 millones y le queda un año. Esa es la realidad. Queremos que sea una pieza importante, y así lo ha sido con el entrenador y con nuestra apuesta. La gente dice 'es que ha metido dos goles más€'; sí, pero sigue siendo Javi Puado. Trabajaremos para que siga, por supuesto", señaló, queriendo bajar de la nube al joven futbolista, que sigue concentrado en Las Rozas con la absoluta.

Rufete admite que todo no se puede. Mantener a los canteranos más prometedores, a los primeros espadas de la plantilla (De Tomás, Wu Lei, Vargas...) y fichar para reforzarse ante la vuelta a LaLiga: "Hay que buscar situaciones a los futbolistas para que jueguen, y que el club no pierda patrimonio invertido. Vamos a manejar este tipo de situaciones durante tres meses. Nuestra labor irá encaminada a mejorar económicamente si algún jugador tiene que salir, y que eso nos posibilite ir al mercado".

El director deportivo del Espanyol también se refirió a un ex del Betis, que no ha tenido todo el protagonismo que se esperaba después de repuntar en el Granada. "A Vadillo nos hubiera gustado verlo muchísimo más porque nos habría aportado, pero cuando un equipo gana la dificultad del suplente es mucho mayor. Tenemos la posibilidad de que pueda seguir o que salga para demostrar lo que tiene. Es una decisión que tomaremos con el míster", señaló, dejando muy en el aire el futuro del canterano heliopolitano.