El Betis, el silencio de Puado y un Espanyol que no negocia: "No necesitamos vender, queremos que renueve"

El consejero delegado del RCD Espanyol, José María Durán, afirmó este martes durante la presentación del acuerdo con Reale Seguros como nuevo patrocinador, que el club es "relativamente optimista" en la renovación del delantero Javi Puado, que se ha revalorizado muchísimo con su doblete en la Euro sub 21 y su posterior debut con la absoluta, gol incluido. Entre los muchos equipos que están pendientes de su situación, que inquieta al club perico como admitió el director deportivo Rufete, está el Real Betis.

El atacante acaba contrato el 30 de junio de 2022 y dentro de seis meses será libre para negociar con quien quiera. es una de las sensaciones del equipo. "Estamos en conversaciones fluidas y las ofertas van de un lado hacia el otro", relató el directivo blanquiazul. En este sentido, Durán explicó que la entidad catalana trasladó una primera propuesta de renovación en febrero a la que el cotizadísimo Javi Puado no ha dado respuesta por ahora. "El tema no se ha dinamizado hasta que hemos conseguido el ascenso", alega, como atenuante.

"No está hecho, pero hay buena predisposición por todas las partes. Nos gustaría cerrarlo cuanto antes", dijo al tiempo que declaró que no tiene ninguna oferta, ni del Betis, ni de ningún otro club: "El mercado sabe que nosotros no tenemos la necesidad de vender. Nuestro objetivo es inscribir a la plantilla actual y mejorarla".

Algo menos optimista que su jefe se mostró hace unos días Rufete, director deportivo del RCD Espanyol, que reconoció en una entrevista al diario As que en el club blanquiazul andan un poco inquietos y las prisas comienzan a ser cada vez mayores: " Esto no puede estar todo el año. Llevamos tiempo trabajando. Hicimos una oferta para que los demás vieran la intención del Espanyol. No he tenido problema en esperar. Hay que entenderlo, estábamos centrados en el objetivo, pero no podemos estar una barbaridad de tiempo con esto. Tenemos que llegar a un punto de encuentro porque nosotros queremos que esté y él, estar. No tiene por qué ser un culebrón".

Con todo, Rufete quiso ser positivo y habló de Puado como de un hermano pequeño. "Yo siempre le llamo 'Javichu', tenemos complicidad. Siempre he apostado por él. Es un futbolista que está creciendo rapidísimo porque necesitaba un punto de partida, y lo encontró en su cesión (en el Real Zaragoza). Tenemos una negociación por delante que es la que es. Queremos que siga y creo que él también quiere seguir. Lo pelearemos", aseguró el dirigente perico, que deja claro que, al menos de momento, no negociarán a la baja por él.

"Tiene una cláusula de 40 millones y le queda un año. Esa es la realidad. Queremos que sea una pieza importante, y así lo ha sido con el entrenador y con nuestra apuesta. La gente dice 'es que ha metido dos goles más'; sí, pero sigue siendo Javi Puado. Trabajaremos para que siga, por supuesto", señaló, queriendo bajar de la nube al joven futbolista, que disfruta de unos merecidos días de vacaciones tras una temporada sensacional con el ascendido RCD Espanyol (13 goles), su buen papel con la 'Rojita' y su concentración en Las Rozas en la burbuja paralela de la absoluta como candidato a la Eurocopa.