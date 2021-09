Loren Morón, adaptado a su nueva vida: "He vivido una semana muy loca"

Loren Morón, delantero del Real Betis cedido por una temporada en el RCD Espanyol, confesó este domingo que la derrota del cuadro perico contra el Mallorca (1-0) "tocó un poco el orgullo" del vestuario y señaló al próximo rival, el Atlético de Madrid, como el primer paso para recuperar las sensaciones del inicio.



"Hemos trabajado durante esta semana para que en este encuentro sigamos la línea de las dos primeras jornadas. Es la dinámica que debemos mantener", reflexionó el futbolista, nuevo fichaje blanquiazul, en declaraciones a la entidad catalana.



En este sentido, Loren Morón apuntó que la imagen que exhibió el bloque periquito contra el Mallorca no puede ser la referencia para nadie: "Nadie se puede guiar por ese partido, sino por los dos anteriores (Osasuna y Villarreal) en los que el equipo fue totalmente diferente".



En el plano personal, el atacante desveló que ha vivido tras con su fichaje "una semana muy loca". "Estoy contento por haber debutado y por haberme asentado en el equipo. Todos me han tratado genial y pienso que me he adaptado muy bien", indicó.