Aleix Vidal analiza la entrada de Pezzella y afirma que sí llevaba protección: "La herida la habría sufrido igual"

Como todo exsevillista que pisa como rival el Benito Villamarín -o viceversa con exbéticos en el Sánchez-Pizjuán-, Aleix Vidal acaparó muchas miradas en el encuentro disputado el pasado domingo entre el Real Betis y su actual equipo, el RCD Espanyol. El extremo catalán adelantó a los pericos con un tanto acompañado de una eufórica celebración, mirando desafiante a una grada a la que encendió llevándose la mano a la oreja, y se marchó de Heliópolis con 16 puntos, el que su equipo logró amarrar con el postrero tanto de Cabrera y los 15 de sutura que necesitó su pierna derecha.

Y es que la celebración del 0-1 quedó en una efímera anécdota comparado con la fuerte entrada que le propinó Germán Pezzella y que acabó con la expulsión del argentino y con varios debates en las siempre caldeantes redes sociales. Por un lado, se ha discutido mucho la intervención del VAR para advertir de la roja directa al central del Betis, pero no menos comentada ha sido la impactante herida de Aleix Vidal, que hizo preguntarse a muchos qué clase de espinillera llevaba el tarraconense... si es que tenía algún tipo de protección.

Ante el revuelo generalizado, el propio Aleix ha tomado la palabra para explicar sus conclusiones sobre la acción de la que todo el mundo habla. "No acostumbro a comentar sucesos que ocurren en el terreno de juego pero, visto lo visto, me veo con la obligación de aclarar la situación. Llevo diez años en el fútbol de elite y desde entonces he usado espinilleras reglamentarias. Podéis recurrir a imágenes donde se puede ver que mi herida está en una zona que usando incluso como la gente comenta espinilleras reglamentarias la habría sufrido igual, ya que utilizo 'pre-tape' por debajo", escribió en su Instagram, acompañado de una imagen de su etapa en el Almería en el que se aprecian claramente unas espinilleras bajo sus medias.

Como muchos otros futbolistas, el jugador del Espanyol usa en cada partidos unas vendas que rodean la parte inferior de la pierna, ligeramente por encima de los tobillos, para sujetar las espinilleras (es a lo que se refiere con el denominado 'pre-tape'). Esa es justo la zona en la que se produjo la herida, de la que han proliferado unas escalofriantes imágenes en redes sociales de la cicatriz abierta y que finalmente necesitó de un total de 15 puntos de sutura para cerrarla.

Pese a la polémica de la acción, Aleix Vidal se ha mostrado conciliador y ha querido quitarle trascendencia a la acción de Pezzella. "Es una acción fortuita. Son cosas que pueden pasar en el fútbol", precisó, pasando página y demostrando que no guarda ningún tipo de rencor al central del Betis. Precisamente, este pasado martes el Comité de Competición de la RFEF decidió castigar con un partido de sanción al zaguero argentino, que será baja para la visita a Osasuna del cuadro dirigido por Manuel Pellegrini.