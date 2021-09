Moreno, la "exigencia" del Sevilla y la presencia de Aleix

Ambicioso, como siempre ha sido, Vicente Moreno llega al Sánchez Pizjuán con la idea de ganar o, como poco, de sacar algo positivo, algo que ya logró el pasado fin de semana en su última visita a la capital hispalense.

El técnico 'perico' no teme a un rival cuya aspiración es estar entre los cuatro primeros ni siquiera siendo un recién ascendido. "Las estadísticas, tanto las negativas como las positivas están para romperlas. Vamos con ganas de ganar sea cual sea el rival. Todo lo que no sea ganar no nos tranquiliza", pero para ello, ante el Sevilla FC deberán "rozar la perfección en todas las facetas del juego". "El Sevilla te exige mucho, no te puedes ceñir a nada concreto. Tienes que hacer muchas cosas bien si quieres ganarles", avisó.

Lo positivo es que a este partido llega tras lograr la primera victoria de la temporada. "Evidentemente, cuando las cosas bien todos somos más felices. Intentamos no tener muchos altibajos, la competición es muy complicada y ganar un partido también lo es. Pero la gente está contenta", reconocía.

Precisamente un ex del Sevilla, Aleix Vidal, es la gran duda. Su lesion en el Villamarín tras la entrada de Pezzella aún pasa factura y no parece muy clara su presencia en la que fue su casa hasta hace pocos meses. "Aleix sigue llevando puntos. Existe el riesgo de que se infecte la herida que sufrió, pero por mucho que lo médicos le quieran parar, él quiere seguir. Ha hecho un entrenamiento de no mucha exigencia, se ha encontrado bien y seguramente entrará en la convocatoria. Ya veremos si lo utilizamos", admitía.

Al tiempo que valoraba a importancia que tiene para un equipo como el Espanyol. "La temporada pasada estuvo en el Sevilla. Estamos hablando de un equipo que jugó y peleó por todas las competiciones. Es un jugador de nivel que hemos tenido la capacidad de traer. Cuando estás en el Sevilla o en el Barça hay mucha competencia y es difícil tener continuidad, pero con Aleix no hay ninguna duda. Además, a nivel personal es un chico fantástico", indicó el de Masanasa.

Quién sí es baja segura es Miguelón, sobre quien Vicente Moreno confirmó que estará "en torno a dos semanas fuera", aunque también tranquilizó que su lesión "no es algo demasiado preocupante".