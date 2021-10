Aleix Vidal: "¿Mi gol? No estaban colocados, discutían con el árbitro..."

El centrocampista del Espanyol Aleix Vidal afirmó, después del entrenamiento de este lunes, que vencer al Real Madrid (2-1), un equipo "grande", supone "una alegría extra" para el conjunto blanquiazul

El futbolista se mostró muy satisfecho por la inyección anímica que tiene para el equipo haber logrado esos 3 puntos. "Estoy contento por los compañeros y por la afición. Nosotros debemos centrarnos en seguir en esta línea", comentó en declaraciones a los medios del club.

Aleix Vidal fue el autor del segundo gol del Espanyol contra el Real Madrid, una acción que recordó con una sonrisa: "La jugada fue muy rápida y el rival no estaba bien colocado. Los futbolistas discutían con el árbitro por haber pitado falta".

En ese momento, el centrocampista actuó, según relató, con "pillería" para marcar.

"Pedí el balón a Keidi Bare y arranqué. Metí la punta del pie y pude definir", comentó uno de los fichajes del equipo catalán esta temporada.

Aleix Vidal, por otra parte, insistió en que su esfuerzo siempre será máximo: "Habrá momentos en los que el rendimiento personal no será espectacular, pero siempre me he ido con la cabeza alta, porque me lo he dejado todo".