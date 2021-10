Diego López: "Por ambición, ilusión y hambre no será"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 20 oct (EFE).- El portero del Espanyol Diego López destacó este miércoles el buen rendimiento del equipo en este tramo de temporada y apuntó, sin concretar objetivos a largo plazo, que "por ambición, ilusión y hambre no será" y apostó por mantener esta dinámica jornada tras jornada.



El futbolista es consciente de la motivación de la afición e insistió en que el vestuario está aún "más ilusionado" en el regreso a Primera.



"Tener unidad es clave, porque queremos hacer cosas importantes, estamos en un buen momento y debemos aprovecharlo. Buscamos que el RCDE Stadium se convierta en un campo inexpugnable", apuntó.



En lo que respecta a su parcela, Diego López se mostró muy satisfecho del nivel defensivo del equipo. "Mantener la portería a cero es uno de nuestros pilares", dijo. Además, el guardameta aseveró que este bloque no se debe "poner techo", siempre desde la "humildad y la exigencia".



Por otra parte, el futbolista valoró su situación personal. Está cerca de cumplir los 40 años, el próximo 3 de noviembre, pero se reivindica en cada partido: "Es muy fácil decir desde fuera que uno ya no sirve porque tiene cierta edad, pero me reconforta cuando tras cada partido un rival me da la enhorabuena".



Diego López, en este sentido, subrayó que en caso de estar mal "otro compañero jugaría" o incluso él "no estaría en el club". En cualquier caso, el meta reconoció que "no es fácil" mantenerse con el paso de los años en condiciones de ser titular "en un equipo como el Espanyol".



El futbolista gallego no se marca ningún reto personal. "No me pongo fechas ni objetivos a largo plazo. Intento disfrutar del momento, porque esto es lo que nos hace estar en las mejores condiciones posible. Ser futbolista requiere una vida ordenada y hábitos saludables", reflexionó.