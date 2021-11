Puado: "Llevaba casi dos años sin descansar"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 2 nov (EFE).- El delantero del Espanyol Javier Puado afirmó, después del entrenamiento de este martes, que llevaba "casi dos años sin descansar" y ahora, tras superar una pubalgia, se encuentra "mucho mejor".



El atacante, después de dos meses de baja por esta dolencia, ha participado en los partidos contra el Athletic y el Getafe. "Quizá este parón me ha venido bien para el tema físico. Nunca es plato de buen gusto parar por una lesión y no poder ayudar al equipo, pero ahora me encuentro mejor y eso es lo importante", afirmó.



El canterano, que insistió en que se encontraba perfectamente para salir de inicio, se centra en ayudar al bloque, sin obsesionarse por no haber visto puerta en la máxima categoría. "No me preocupa. Seguro que los goles llegarán. En Primera es difícil, pero no me voy a comer la cabeza", analizó.



Preguntado por la derrota del equipo en Getafe, Puado reconoció que fue un mal partido del equipo: "Este tipo de derrotas hacen que la afición dude, pero siempre hemos trabajado para llevarnos los tres puntos. Vamos hacia delante. No queremos que lo del Getafe vuelva a pasar y estamos con confianza".



Por último, el delantero valoró la importancia de su compañero de demarcación, Raúl de Tomás, máximo artillero del bloque con seis dianas. "Es muy importante y nos ayuda mucho. Siempre queremos que esté disponible", subrayó. dpb/gmh/ea