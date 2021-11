Vicente Moreno: "La Real es quien hace mejor las cosas a nivel colectivo"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 27 nov (EFE).- El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó este sábado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que la Real Sociedad, rival de este domingo, "es quien hace mejor las cosas a nivel colectivo".



"Estamos hablando de un equipo que hace unos días era el primer clasificado. Debes hacer las cosas muy bien y tener mucho nivel. Tiene futbolistas de calidad, pero sobre todo creo que es el que mejor hace las cosas como bloque", insistió el preparador blanquiazul en la rueda de prensa.



En cualquier caso, Moreno se mostró convencido de las opciones del Espanyol en este duelo: "Valoramos a rival, pero nos centramos en nosotros. También tenemos argumentos futbolísticos y tendremos posibilidades de ganar. Tenemos ganas e ilusión de que llegue el encuentro".



Respecto al estado de David López y Dimata, que no participaron en la sesión de este sábado, Vicente Moreno explicó que son duda. "Siempre tenemos jugadores con molestias, pero cuando no se entrenan el último día dificulta que no puedan llegar al encuentro", reflexionó el entrenador.