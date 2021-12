2-3: El Solares planta cara a 'hat-trick' de Loren Morón

El RCD Espanyol despertó de su sueño al Solares-Medio Cudeyo (2-3) en un partido que decidió Loren con un hat-trick, aunque el equipo cántabro, como prometió, no bajó los brazos hasta el pitido final y buscó el empate pese a ir tres goles por debajo en el marcador. El Solares, que milita en la Regional Preferente cántabra, aguantó 15 minutos antes del primer gol del cuadro perico en un partido pasado por agua. La intensa lluvia creó varios charcos en el césped artificial de La Estación, que bastante aguantó para lo que cayó.

Tras un par de avisos, el chino Wu Lei prolongó un balón dentro del área para anular la salida del portero local, Luis, y que el ex delantero del Betis Loren sólo tuviera que empujarla. El palo evitó poco después el gol de Nico, pero el segundo del Espanyol no se hizo esperar. Llegó tras una buena combinación entre Melendo y Loren, que, de nuevo, no perdonó. El debutante Joan García, que defendió la portería perica, sólo tuvo que intervenir en una ocasión durante toda la primera parte. Fue una acción embarullada en el área que terminó atrapando con suspense.

El Espanyol dispuso de alguna ocasión más para ampliar su ventaja, pero se llegó al descanso con 0-2. Loren redondeó su triplete con un gol de penalti poco después de la reanudación. A pesar de este gol, el equipo entrenado por Diego Santos salió mucho más cómodo y dispuso de varias llegadas con cierto peligro, a pesar del estado del campo. A la salida de un córner, y tras varios rebotes, el capitán Pepo perforó de cabeza la meta de Joan García, que minutos antes ya había mandado a la esquina un tiro a la escuadra de Palacio.

El Solares buscó el segundo, jaleado por su público, y lo consiguió tras un lanzamiento lejano de falta a cargo de Kike Gutiérrez que se envenenó y el meta perico no pudo atajar. El partido terminó 2-3 y, pese a la derrota, los jugadores del Solares recibieron una gran ovación de su público. En un lateral del estadio del Solares, La Estación, se colocó un gran cartel en recuerdo de los fallecidos Mario Canales, jugador de la base del Solares que murió en febrero, y del ex capitán perico Dani Jarque. "Siempre con nosotros", rezaba el mensaje, al que se unieron varios cánticos de los aficionados durante el choque. Por su parte, el Espanyol regaló una camiseta al equipo cántabro con el nombre de Mario y con el número 21, dorsal que llevaba Jarque.

FICHA TÉCNICA.-



Solares: Luis; Raba (Madrazo, m.65), Víctor Gómez, Gelo, Palacio (Rugama, min.51); Diego, Bada (Kike Gutiérrez, m.62); Pepo (Solá, m.62), Merino, Perrazo, Álvaro León (Carral, min.51).

Espanyol: Joan García; Llambrich, S.Gómez (Álvaro G, m.45), Calero, Didac; Morlanes (Bare, m.45), Fran Mérida, Melendo, Nico (Svensson, m.53); Wu Lei, Loren.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Merino y Pepo del Solares y Bare del Espanyol.

Goles: 0-1. M.15. Loren; 0-2. M.22. Loren; 0-3. M.49. Loren; 1-3 M.75. Pepo.

Incidencias: partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el estadio de La Estación de Solares ante unos 1.900 espectadores.