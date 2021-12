Alessio: ?Tengo cero dudas, soy optimista y más en esta situación?

Valencia, 10 dic (EFE).- El entrenador del Levante, Alessio Lisci, aseguró este viernes que no tiene ninguna duda de que tanto él como los jugadores están capacitados para revertir la mala racha y lograr la permanencia, aunque admitió que el equipo ?no está limpio? a nivel mental.



?Tengo cero dudas, tanto yo como el equipo veo que tiene la capacidad de revertirlo, soy optimista por naturaleza y más en esta situación. Cualquiera sería optimista viendo a la plantilla?, indicó en la rueda de prensa previa al partido del sábado ante el Espanyol a domicilio.



?El equipo de cabeza no está limpio, no nos engañamos?, puntualizó el italiano, que esta semana fue ratificado como entrenador tras debutar la semana pasada en la Liga ante Osasuna.



?Falta un poco de soltura, pero es normal y es en lo que estamos tratando de incidir y si el equipo se tiene que equivocar, que sea intentándolo, no porque esté cohibido. La racha es la que es y deja problemas psicológicos, entre comillas?, apostilló.



Alessio, además, defendió la actitud del equipo. ?He oído que el equipo no tenía ganas y si vemos los datos del GPS del equipo, que no mienten, es todo lo contrario porque son datos increíbles?, indicó el entrenador del Levante, que quiso destacar individualmente el compromiso de José Luis Morales y José Campaña.



?Son los que mejores números han tenido ante Osasuna, lo que están dando es lo máximo y los números lo respalda. No se puede confundir lo que dan con el acierto, el equipo quiere y quiere mucho. Todo el mundo sabe que no están en su mejor momento pero para recuperar a un jugador necesita jugar?, comentó.



?Creo que Morales y Campaña son dos jugadores importantes y que el equipo necesita urgentemente para sacar puntos y salvarse. Su mejor versión ha sido clave en los años anteriores para la salvación del equipo?, insistió.



Alessio también desveló que siente ?un respaldo increíble? del vestuario y que es ?una pasada de equipo? y analizó el partido del sábado ante el Espanyol en el que el Levante busca su primera victoria de la temporada en la Liga.



?Es uno de los mejores equipos en casa porque conozco bien el estadio del Espanyol y se le ve que cambia mucho jugando en casa y jugando fuera. Están más sueltos, con jugadores que en cualquier momento te puede cambiar el partido?, finalizó.