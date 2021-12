Vicente Moreno: "Es una gran victoria en un gran escenario y ante un grande"

Valencia, 31 dic (EFE).- El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, afirmó que la victoria de su equipo en Mestalla por 1-2, fue un gran triunfo, en un buen escenario y ante un gran equipo.

"Ha sido un resultado merecido y, aunque no era justo que todavía no hubiéramos ganado a domicilio. Los números en casa son muy buenos y los de fuera no eran los que queríamos. Son tres puntos que ayudan y ahora a remar y trabajar", agregó.

Agregó que tras el 1-0 del Valencia su equipo estuvo unos minutos desconcertado, pero luego se rehizo, jugó bien y consiguió llevarse los tres puntos.

Sobre Jofré, que recibió el penalti del empate y dio el centro del 1-2 poco después de saltar al campo, señaló que nunca olvidará su debut en Primera División.

"Ganar fuera de casa es muy difícil, pero para ello hay que estar tranquilos y así lo hemos encontrado y nos vamos con la sensación de haber dado lo mejor de nosotros mismos", indicó

"Con veintiséis puntos no vamos a ningún lado y es arriesgado ahora hacer valoraciones. Estamos en una buena línea ascendente y con la ilusión de mejorar y no va a ser fácil mantener fuera lo que hacemos en casa", concluyó.