Jofre Carreras: "El míster me dijo que me quitara la vergüenza y fuera yo"

Barcelona, 1 ene (EFE).- El centrocampista del Espanyol Jofre Carreras se estrenó en Primera División el viernes contra el Valencia, partido en el que cuajó una excelente actuación después de que el entrenador le dijera al salir que se quitara "la vergüenza" y fuera él mismo.

El canterano fue clave. Saltó al terreno de juego en el minuto 81 y provocó un penalti que fue materializado por el delantero Raúl de Tomás. Después, el gerundense asistió a Javi Puado para conseguir el 1-2 definitivo en Mestalla y, en consecuencia, la primera victoria a domicilio del curso.

Jofre Carreras se mostró encantado de cerrar el año 2021 de esta forma. "Estoy muy contento, sobre todo por la victoria. Mejor imposible. No me podía imaginar esto. El entrenador me ha dicho que no estuviera nervioso y por suerte fue todo bien", comentó en declaraciones al club.

El centrocampista recibió una gran noticia en el plano individual. Jofre sufrió una grave lesión de rodilla y fue operado el pasado mes de marzo. "He estado muchos meses lesionado y es difícil entrar en la dinámica. Espero que sigan así las cosas", reflexionó el futbolista.

El canterano es uno de los nombres propios del espanyolismo, emocionado con su rendimiento. En cualquier caso, el catalán ensalzó el crecimiento colectivo: "En casa hemos estado bien y fuera nos estaba costando más. Hoy hemos tenido muy buenas sensaciones y por suerte nos hemos podido llevar los tres puntos".