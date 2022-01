Pellegrini pide concentración frente a "un equipo muy creativo"

Sevilla, 20 ene (EFE).- El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha manifestado este jueves que el Espanyol, su rival de mañana en el RCDE Stadium "es un equipo muy creativo" ante el que consideró que los suyos habrán de estar concentrados y "atentos en la parte defensiva e intentar hacerles daño en ataque".

"Venimos de jugar dos buenos partidos, tenemos que entrar con la misma ambición. Lo importante es sacar un equipo ofensivo, buscar el partido desde los primeros minutos", dijo en rueda de prensa Pellegrini sobre la eliminación del Sevilla en octavos de la Copa del Rey y la goleada infligida al Alavés (4-0)

El chileno huyó de triunfalismos y expectativas prematuras y pidió centrarse en el choque de mañana ante un rival con el "los puntos se escaparon en casa" sobre la bocina, ya que "quedan todavía 51 puntos por jugarse" y "lo importante es mantener una ambición con la que el equipo pueda jugar a un determinado nivel".

"Ojalá que podamos sumar los puntos que se nos escaparon en casa con el Espanyol", apuntó el técnico santiaguino, quien confirmó las altas de jugadores del capitán Joaquín Sánchez y de Marc Bartra, y eludió entrar en la clausura del Benito Villamarín por los incidentes en el duelo copero ante el Sevilla.

Insistió en sus argumentos del daño al fútbol y comentó que "se sabía que algún castigo iba a darse" y "el órgano habrá tomado la decisión de acuerdo a lo que investigó".

Sobre jugar fuera del Villamarín, indicó que "en el fútbol no hay que dar ventajas". "Jugar fuera de nuestro estadio lo es para los rivales", aunque señaló, ante un eventual traslado a La Cartuja, que se alegra "por el público, que pueda ir". "Los estadios vacíos ofrecen espectáculos decepcionantes. No quiero opinar más del tema".

Sí fue más incisivo el preparador bético cuando se le preguntó por la ausencias de los internacionales sudamericanos en la próxima eliminatoria copera de cuartos de final.

"Es lamentable no sólo por el Betis, le resta un puntito a la Copa del Rey, no sé si en Liga eso se daría. No es una desventaja para el Betis porque muchos van a perder jugadores. Lo ideal sería jugar siempre con los mejores jugadores", afirmó. EFE

