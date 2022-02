5-1. Yeremi Pino desarbola al Espanyol

Villarreal (Castellón), 27 feb (EFE).- Yeremi Pino, con cuatro goles, desarboló a un desdibujado Espanyol en un encuentro de completa superioridad local en el que el Villarreal impuso su ley desde el pitido inicial (5-1).

Tres goles en la primera mitad, a los que se sumó el cuarto en los primeros compases de la reanudación, convirtieron al joven internacional canario en la estrella de un partido en el que el Villarreal brilló individual y colectivamente.

El Espanyol, sin apenas opciones para dar réplica al conjunto castellonense, acortó distancias por medio de Bare, pero Dia hizo el 5-1 en el tramo final del encuentro.

El Villarreal desbordó a su rival a base de presión y posesión del balón, ante un Espanyol cuyos hombres se vieron obligados a jugar muy cerca de su área sin poder aproximarse a la meta de Gero Rulli.

Fruto de la intensidad mostrada por los de Unai Emery fueron los dos goles que subieron al marcador antes del minuto veinte de juego, ambos marcados por Yermi Pino.

El primero de ellos fue en un remate de cabeza a centro de Estupiñán en el que superó con solvencia a Cabrera y el segundo, poco después, al aprovechar un balón suelto en el área.

El Espanyol, que no había dado muestras de estar presente en el encuentro excepto en una acción de Puado en los primeros minutos, se veía obligado a cambiar la dinámica con la ventaja de todo el tiempo de encuentro que todavía restaba y la desventaja del buen fútbol del rival, que le tenía completamente atenazado.

Se soltó un poco el Espanyol tras el 2-0, pero no lo suficiente para inquietar a su rival, a pesar de que los hombres de Unai Emery no mantuvieron la intensidad mostrada hasta entonces, lo que no impidió que al filo del descanso Yeremi Pino marcara el tercer tanto de su equipo y de su cuenta particular al aprovechar un rechace de Diego López.

En el comienzo de la segunda parte se respiraba la sensación de que el encuentro estaba resuelto tanto por la distancia en el marcador como por el juego desarrollado por ambos equipos en la primera mitad.

El objetivo del Villarreal era mantener el balón y tratar de hacer correr al conjunto de Vicente Moreno con el menor desgaste posible ante un rival al que le costaba meterse en el encuentro y, además, en una contra llegó el 4-0, obra también de Yeremi Pino tras regatear al meta visitante.

Quedaba más de media hora y, con el triunfo del Villarreal ya asegurado, al Espanyol solo le quedaba tratar de que el desastre no fuera mayor por las consecuencias que una derrota tan contundente pudieran tener de cara al futuro.

Llegó el momento de los cambios, de dar descanso a los jugadores que más lo necesitaban, y del gol de Bare, el primero de la cuenta del conjunto catalán, en un potente remate tras una buena parada de Gero Rulli.

La ovación a Yeremi al ser sustituido, el quinto gol local y las posibilidades de haber ampliado la cuenta cerraron un partido para recordar en Villarreal y olvidar en el Espanyol.

- Ficha técnica:

5 - Villarreal: Rulli, Aurier, Albiol, Pau Torres (Mandi, m.46), Estupiñán, Yeremi (Chukwueze, m.75), Parejo, Capoue (Iborra, m63), Manu Trigueros, Lo Celso (Moi Gómez, m.63) y Danjuma (Dia, m.75)

1 - Espanyol: Diego López, Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa (Didac Vila, m.74), Vilhena (Dimata, m.46), Bare, Sergi Darder, Yángel Herrera (Embarba, m.63), Raúl de Tomás (Wu Lei, m.82) y Puado (Nico Melamed, m.63).

Goles: 1-0, m.12: Yeremi. 2-0, m.20: Yeremi. 3-0, m.45: Yeremi. 4-0, m.53: Yeremi. 4-1, m.66: Bare. 5-1, m.86: Dia.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó por el Villarreal a Aurier (m.31) y Albiol (m.93), y por el Espanyol a Pedrosa (m.40)

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima sexta jornada de Liga disputado en La Cerámica ante 15.600 espectadores, 1.400 de ellos seguidores del Espanyol.

Alfonso Gil