El Espanyol se vuelca para ayudar a Ucrania

El equipo catalán ha mandado un convoy para proporcionar comida y medicinas a los afectados por la invasión de Rusia; además traerá a numerosos refugiados que escapan de la guerra

La guerra que ha comenzado Vladimir Putin en Ucrania tiene a toda Europa en vilo, ya sea por cómo puede evolucionar o por cómo puede afectar económicamente a todos los habitantes de Viejo Continente que contemplan cómo su tranquila vida puede verse en peligro.



Lejos de ese prisma egoísta hay multitud de bonitas y solidarias iniciativas que surgen y que se vuelcan para ayudar a los ciudadanos y al país atacado por Rusia, Ucrania, surgiendo algunas de ellas de algunos equipos de LaLiga que no dudan en colaborar lo máximo posible a todos los afectados por esta catástrofe humanitaria.



Uno de los equipos que más empeño ha mostrado en este aspecto es el RCD Espanyol que ha mandado a su autobús oficial hasta la frontera de Polonia con Ucrania para proporcionar comida y medicamentos a los miles de refugiados que ya se han visto afectados por la guerra ucranio-rusa.



La colaboración del RCD Espanyol no se quedará ahí, pues el conjunto perico tiene previsto acoger a los máximos refugiados posibles y traérselos hasta Barcelona, donde podrán vivir lejos de los peligros que suponen los tiros y las bombas. Al menos intentar que tenga la mejor vida posible.



El RCD Espanyol no es el único equipo que se ha volcado con la ayuda humanitaria sino que otros más modestos como el CD Teruel también están trabajando en ello, cruzándose con el autocar que Espanyol en Cracovia, momento que han quedado inmortalizado en las redes sociales del conjunto catalán.





?? En Polonia nos hemos encontrado con el autocar del @TeruelCd, rival del @rcdefutbolbase esta temporada.



?? Viajan para recoger a 36 refugiados ucranianos.



???????? ?????????????? ???? ?????????????? ???? ???? ?????????? ????????????. pic.twitter.com/H7YSN2mScD — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 15, 2022

El Real Madrid dona un millón de euros

El Barcelona instala carpas para recoger alimentos

El equipo aragonés tiene previsto recoger a unos 36 ucranianos en un proyecto en el que colaboran con el Ayuntamiento de Utrillas.El Real Madrid, por su parte, ha anunciado este miércoles que va a donar un millón de euros, en el marco de la campaña "Todos con Ucrania", para contribuir a paliar las necesidades de la población desplazada de Ucrania.Este dinero irá destinado a las principales ONG con las que trabaja la Fundación del Real Madrid.El FC Barcelona y su fundación se han sumado a las organizaciones que están apoyando a los refugiados ucranianos que llegan a Cataluña.En concreto están organizando una iniciativa para recoger productos de primera necesidad para bebés y niños pequeños que lleguen con sus madres. Para ellos se instalarán tres carpas en el Camp Nou, del 28 al 30 de marzo.