Óscar Gil: ?Si ganamos al Mallorca, daremos un golpe sobre la mesa?

Sant Adrià del Besòs (Barcelona), 16 mar (EFE).- El lateral derecho del Espanyol Óscar Gil explicó este miércoles, que si el equipo gana la próxima jornada al Mallorca, dará ?un golpe sobre la mesa?, ya que el objetivo del conjunto catalán es ?conseguir la salvación?, pese a insistir que el bloque desea estar ?lo más arriba posible en la clasificación?.

Respecto a las posibles ganas de revancha del Espanyol contra el Mallorca, ya que perdió contra el cuadro balear tanto en LaLiga Santander (1-0) como en la Copa del Rey (2-1), el blanquiazul rechazó cualquier rencor: ?Tenemos la espinita porque nuestros aficionados se desplazaron y no se lo pudimos devolver con victoria, pero en el vestuario no se habla de eso?.

Preguntado por su crecimiento en la presente campaña, el futbolista reconoció que debe afinar más en tareas de contención: ?Creo que soy un lateral joven que tengo bastante margen de mejora. Este año, estoy sufriendo un poco en faceta defensiva y debo aplicarme para lo que resta de temporada. Estoy trabajando en ello?.

En este sentido, el futbolista se mostró satisfecho por la continuidad que tiene en el cuadro del entrenador Vicente Moreno. ?Estoy devolviendo la confianza que me está dando el míster. Me encuentro bastante bien físicamente y aprovechando al máximo la oportunidad que me está dando?, insistió.

Por otra parte, Óscar Gil apuntó que el bloque merecía una mayor recompensa en algunos partidos a domicilio. ?Trabajos los encuentros de la misma manera tanto en casa como fuera. Vamos a todos los campos con la única idea de traernos los tres puntos. No estamos teniendo esta fortuna, el trabajo que estamos realizando no tiene el premio que merecemos?, concluyó.