Embarba: "Si la afición me exige es porque sabe que puedo dar más"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 24 mar (EFE).- El centrocampista del Espanyol Adrián Embarba explicó este jueves que si la afición le exige es porque "sabe" que puede "dar más en el terreno de juego" y se mostró comprensivo con la actitud de la grada hacia su rendimiento en algunos tramos de la temporada.

El futbolista ha sido criticado por la grada en determinados compromisos, aunque en el último duelo frente al Mallorca (1-0) fue ovacionado.

"Salí bastante contento en cuanto a sensaciones, a todos los jugadores les gusta sentirse queridos", en la rueda de prensa posterior al entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

En cualquier caso, Embarba confesó que está viviendo una campaña "irregular" en lo personal. Así la ha definido el medio: ?Empecé bien y después no acompañaron los números. No he sido tan titular como al principio y es normal el comportamiento de la afición. Soy el primero que es exigente consigo mismo?.

Respecto a los objetivos del Espanyol, Embarba recordó que ?matemáticamente? el objetivo de la permanencia no está amarrado, aunque se mostró optimista.

?Hemos dado un grandísimo paso sobre todo en el último partido. Nos quedan nueve jornadas que son nueve finales. El equipo puede luchar por todo y es capaz de conseguir algo bonito?, reflexionó. EFE