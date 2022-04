Loren Morón reclama su oportunidad para hacerle un favor al Betis

Loren no está teniendo oportunidades en el Espanyol.

El delantero marbellí se ha visto empequeñecido por la presencia de Raúl de Tomás en el RCD Espanyol y no está teniendo demasiado protagonismo en el equipo de Vicente Moreno

No está siendo la temporada más sencilla para Loren Morón. El delantero marbellí se fue del Real Betis Balompié al RCD Espanyol en busca de los minutos que no iba a tener en la escuadra del Benito Villamarín por la presencia de Borja Iglesias y Willian José que tenían la confianza de Manuel Pellegrini, el entrenador chileno verdiblanco, que desde el primer momento le comunicó a Loren que tendría muy difícil el contar con minutos.

Por eso, se marchó rumbo a Cornellá-El Prat donde, tras una charla con Vicente Moreno, el técnico de los pericos, decidió emprender una nueva trayectoria profesional en la que recuperar el nivel de juego de sus primeros compases en el Betis, donde irrumpió con mucha fuerza, marcando goles y generando juego, llegando así a tener posibilidades de ser convocado con la selección española y también a estar en la agenda de equipos de gran postín como el Spartak de Moscú, que llegó a ofrecer una buena suma al Betis para obtener su fichaje cuando el ariete estaba en la cima de su rendimiento.

No ha sido así, pues Loren se ha encontrado con un muro en el RCD Espanyol que no ha podido derribar y que tampoco le ha dejado tener oportunidades. Ese no es otro que Raúl de Tomás, que siendo el delantero estrella del conjunto perico es indiscutible para Vicente Moreno, limitando así los minutos para el delantero prestado por los béticos. El sistema de juego de Moreno, con un sólo delantero, tampoco le ha facilitado la vida a Loren, que ha visto como un protagonismo y rol se ha visto empequeñecido con el paso de la temporada, si bien ahora puede tener su gran oportunidad.

La lesión de RDT, delantero estrella del Espanyol, le da una oportunidad a Loren Morón

Loren Morón puede tener la gran oportunidad de reivindicarse en LaLiga este mismo lunes, pues Raúl de Tomás tiene muy difícil jugar contra la Real Sociedad este lunes. Según informa la prensa catalana, a 72 horas para el comienzo del choque RDT no acaba de superar la luxación en el hombro que se produjo en un entrenamiento con la selección española en Las Rozas, pocos días antes de medirse a Albania en el RCDE Stadium. Aunque aseguran que hasta última hora no se le descartará. De ser así, Loren podría tener su oportunidad a no ser que Vicente Moreno apueste por Dimata, opción que ya ha probado y que tampoco le ha dado muchos réditos últimamente.

Loren Morón puede ayudar al Real Betis ganando a la Real Sociedad

Loren Morón puede tener la oportunidad de ser titular, siempre cuando no llegue Raúl de Tomás, este lunes contra la Real Sociedad, un equipo que está luchando por la clasificación europea con el Real Betis, club al que pertenece Loren y al cual volverá este verano si nada cambia pues a pesar de que el Espanyol tiene una opción de compra no se espera que esta sea ejecutada debido al actual rendimiento del delantero.

Con contrato hasta 2024, la estadía de Loren en el Real Betis también se antoja complicada ya que Borja Iglesias fue renovado recientemente y Willian José tiene apalabrado su fichaje por el Betis de forma definitiva, por lo que no tiene hueco y tendrá que volver a buscar su oportunidad lejos de Heliópolis la temporada que viene.