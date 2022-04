Darder: ?Lo más importante es que todos miremos hacia arriba?

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 6 abr (EFE).- El centrocampista del Espanyol Sergi Darder explicó este jueves que la clave del proyecto que le gustaría para el club es que todos miren ?hacia arriba? y, pese a insistir de forma clara en su voluntad de renovar, sí lo enumeró como uno de los factores relevantes en su futuro.

En cualquier caso, Darder, en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, explicó que no tiene prisa por abordar su futuro, ya que acaba su contrato en 2023: ?No lo veo primordial, porque me queda un año y estoy tranquilo. Todo el mundo sabe que estoy contento en el club. No estoy preocupado?.

En este sentido, el futbolista insistió en que la parte económica ?no será un problema? y destacó la importancia del ?proyecto? que pretenda hacer la entidad catalana. Además, confesó que si en algún momento debe irse, asume que no será ?tan feliz? como en el cuadro blanquiazul.

Profundizando en el concepto del proyecto, Darder recordó que el equipo ?viene de Segunda División? y destacó la ?dificultad? de clasificarse para una competición europea.

Sin embargo, se mostró ambicioso: ?El objetivo debe ser ir hacia arriba, que no sea ya veremos qué pasa. Hay que intentar ganar cada partido, aspirar a más y ser más ambiciosos?.

Preguntado por si existe dependencia de Raúl de Tomás, máximo realizador del equipo con 14 goles, el balear reconoció que es un futbolista ?muy importante? para el bloque, pero esto ?no significa que el resto lo haga mal?. El centrocampista confía en ?todos? sus compañeros.

Respecto al rendimiento del Espanyol a domicilio, Darder recordó que la Real Sociedad, su último rival y contra el que perdieron (1-0), ha dominado ?el 80 por ciento? de sus partidos en casa. ?Defensivamente hicimos un buen encuentro, pero arriba todos, y me incluyo, debemos exigirnos más?, analizó.

Finalmente, el jugador valoró su presencia en la prelista de la selección absoluta para los últimos amistosos: ?No perdí mucho tiempo. Cuando me comunicaron que estaba en la preselección fue un motivo de alegría, pero muy controlada. Que mi nombre esté en estas quinielas es la hostia, es lo que todo el mundo quiere?. EFE

1011112

dpb/gmh/og