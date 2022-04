El gol, vitamina para Wu Lei

Barcelona, 11 abr (EFE).- El extremo chino del Espanyol Wu Lei firmó el domingo la diana de la victoria contra el Celta en el RCDE Stadium, un tanto que sella virtualmente la permanencia matemática del equipo y que sirve de inyección anímica para el futbolista, sin excesivo protagonismo en esta campaña.

Wu Lei ha disputado un total de 17 partidos en LaLiga esta temporada, tres de ellos como titular. Hasta ahora, el recién galardonado como Balón de Oro chino no había visto puerta. El cuerpo técnico y sus compañeros se alegraron mucho por un jugador que, afirman, siempre ha trabajado con disciplina y compromiso.

El propio futbolista se mostró feliz por lo sucedido en el RCDE Stadium, que coreó su nombre. ?Últimamente estaba muy complicado para mí porque he tenido muy pocos minutos, pero me he entrenado duro y he podido ayudar al equipo. Confío en seguir así?, explicó el jugador en declaraciones al club.

Wu Lei, con contrato hasta el 30 de junio de 2024, llegó al Espanyol en el curso 2018-19 y disputó 1.062 minutos en LaLiga. Su protagonismo creció en la 2019-20, con 1.715, pero se redujo drásticamente tras el descenso: 845 en la 2020-21 y, en la actual, 343. La competencia en la parcela ofensiva es elevada.

El chino siempre se ha mostrado dispuesto a trabajar y a cumplir de forma disciplinada las indicaciones del cuerpo técnico. Ha mantenido un perfil discreto, alejado del radar de las polémicas, pese a que las preguntas sobre su situación eran habituales por parte, sobre todo, de los medios de su país.

El entrenador, Vicente Moreno, siempre le ha dejado en buen lugar. Y la afición parece recompensar la entrega de Wu Lei. ?Agradezco el apoyo de los seguidores?, se sinceró el futbolista con una cara sonriente tras marcar el gol en el 89 que suponen tres puntos balsámicos en el plano personal.

Desde el prisma estrictamente futbolístico, Wu Lei funciona muy bien con espacios. Su velocidad en los balones largos es una de sus principales virtudes y de esta forma ya ha dado varias alegrías al Espanyol. Tácticamente, el jugador se ha adaptado rápidamente al fútbol europeo y gana puntos en la libreta de Vicente Moreno.

En cuanto al colectivo, el propio centrocampista reconocía que la victoria ?ayuda mucho? al bloque, principalmente en el aspecto anímico. En cualquier caso, Wu Lei no pone techo al equipo: ?Ahora no podemos parar, debemos conseguir más victorias y seguir escalando posiciones?. EFE

