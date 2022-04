Simeone: "El orgullo lo hemos tenido siempre"

Majadahonda (Madrid), 16 abr (EFE).- "El reto más alto que tengo sin ninguna duda es que todos estén involucrados; los que juegan y los que no juegan, porque lo pudieron hacer, lo demostraron y es lo que tenemos que hacer", insistió este sábado Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, hasta en tres ocasiones después del duelo contra el Manchester City y en la víspera de recibir al Espanyol, en la que remarcó que su conjunto ha tenido "siempre el orgullo" y destacó que se "siente muy bien", porque su equipo lo ha dado "todo".

"El orgullo lo hemos tenido siempre. No necesitamos una noche o un episodio para aumentarlo aún más, porque, sobre todo, sabemos de dónde venimos y el trabajo que se fue haciendo durante estos largos años. Y la gente, como siempre, al nivel que estuvo desde que me tocó ser futbolista, que la recuerdo exactamente igual que ahora que soy entrenador. Lo que tenemos que devolver a la gente es trabajo, respeto por nuestro equipo, por nuestro club y por competir bien", proclamó el técnico durante la rueda de prensa telemática.

"No quiero entrar en una frase para buscar títulos. No estamos en un momento de poner un título por una frase que pueda decir que guste más o guste menos. Lo único que cuenta es el campo y seguir trabajando de la misma manera. Lo único que cuenta es mañana contra el Espanyol", advirtió Simeone, que, más allá o a pesar de la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones del pasado miércoles, se "siente muy bien".

"Cuando uno da todo, cuando uno muestra la mejor versión que tiene, después el fútbol es una consecuencia del juego y no fuimos contundentes. Pero sí nos queda la tranquilidad de haber dado todo. El reto es que los que juegan y no juegan estén bien porque lo han demostrado que lo pueden hacer. Nos quedan partidos por delante, iremos en el partido a partido y los que juegan y no juegan los necesitamos que estén como el otro día", reiteró.

Opinión o mensaje, la insistencia en esa circunstancia llamó la atención en la rueda de prensa telemática tras el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"El reto más importante que tenemos es demostrar lo que los jugadores lograron mostrar en el último partido. Nosotros, como cuerpo técnico, y ellos como futbolistas mostramos que podemos competir muy bien", recalcó el entrenador, que ya aguarda al Espanyol: "Cuando uno da todo puede seguir trabajando con tranquilidad. Depende de nosotros siempre lo que viene. Es un rival que viene teniendo muy buenos resultados, que está haciendo partidos muy buenos, que ha planteado diferentes formas de defender y casi siempre una para atacar".

En el once ante el Espanyol, Simeone incluirá dos cambios: Sime Vrsaljko y Ángel Correa, que entrarán por Antoine Griezmann y Reinildo Mandava. "Correa tuvo aquel golpe en el empeine (ante el Betis, la última vez que fue titular) y a partir de ahí empezó a entrar Griezmann en el equipo, que lo empezó a hacer bien. Correa, con mucho dolor en el pie y no estando para jugar, nos acompañó en el banco de suplentes, que se tenía que infiltrar para jugar e hizo un gran esfuerzo para volver. Volvió al partido con el Rayo y lo expulsaron", repasó el técnico.

"Es un jugador que salió de una lesión y un compañero lo empezó a hacer bien. Mañana, Correa va a jugar. Tiene una linda oportunidad y esperamos que lo pueda hacer como nos tiene acostumbrados", añadió Simeone, cuyo once estará compuesto, según las pruebas de la última sesión, con Jan Oblak, en la portería; Sime Vrsaljko, Stefan Savic, Felipe Monteiro y Renan Lodi, en la defensa; Marcos Llorente, Koke Resurrección, Geoffrey Kondogbia y Thomas Lemar, en el centro del campo; y Joao Félix y el citado Correa, en la delantera.