El aplicado estudiante de ADE y joven estrella que no quiso ir a Real Madrid o Betis para renovar por el club de su vida

El delantero siempre se ha mostrado fiel a pesar de todas las ofertas que ha recibido durante las últimas temporadas

Uno de los futbolistas que más expectación y revuelo ha generado en los últimos años es Javi Puado, atacante del RCD Espanyol. El barcelonés se ha asentado en la titularidad del equipo catalán después de haber convencido a Vicente Moreno, su actual entrenador, lo que no pudo lograr con Rubi y David Gallego cuando ambos ocupaban el banquillo perico. Esa falta de confianza le obligó a marchar al Real Zaragoza, donde en el curso 2019/2020 se destapó como un excelente futbolista. A partir de ahí, Puado regresó al RCD Espanyol y se ha consolidado en el equipo de su vida como una pieza fundamental para que la escuadra perica vuelva a asentarse en LaLiga.

Javi Puado siempre ha sido señalado como una de las grandes promesas del fútbol español. Delantero completo y con muchas cualidades no son pocos los equipos que han intentado ficharle en los últimos años, siendo Real Madrid y Real Betis Balompié, los dos más interesados en diferentes momentos. Así lo señalo el propio Puado, en una entrevista a la Cadena SER, donde dijo que en verano de 2017 estuvo a punto de fichar por el conjunto blanco. "Cuando era juvenil estive a punto de ir, pero al final me quedé en casa. Estoy muy contento porque las cosas no han ido mal", reflexionó el espanyolista.

No fue la escuadra madridista la única que llamó a su puerta, puesto que durante el verano pasado, el Real Betis Balompié recabó buenos informes y estuvo muy interesado en la contratación de un atacante que posee cualidades que se adaptan muy bien al estilo de juego que ha implantado Manuel Pellegrini, ya que tiene la capacidad de jugar en cualquier demarcación del frente de la ofensiva. El Betis intentó jugar con la baza de que acaba contrato en 2023 para intentar ficharlo, pero no pudo ser porque Javi Puado finalmente decidió declararle amor eterno al que es su equipo de toda la vida.

Así, Javi Puado, después de un año magnífico en Segunda división, donde marcó 12 goles y dio 8 asistencias, extendió su relación contractual con el RCD Espanyol hasta junio de 2025, consolidándose en uno de los baluartes del proyecto deportivo perico y rechazando así todos los cantos de sirena que le llegaban.

Javi Puado, una estrella en ciernes en el RCD Espanyol, que sigue estudiando

Con el futuro asegurado, Javi Puado sólo se centra en lo deportivo, aunque bien es cierto que combina la actividad futbolística con los estudios universitarios, cursa ADE, ya que el atacante no los ha dejado. "Mis padres siempre me han metido caña en el sentido de estudiar, de seguir haciéndolo y aprobar todo para sacarme una carrera. El fútbol es lo principal, pero hacen falta los estudios".