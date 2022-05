¿Un campeón del mundo para relevar a Vicente Moreno tras su enganchón con RDT?

El entrenador español no sabe nada de su renovación, acaba contrato, y el RCD Espanyol ya busca un sustituto con renombre

A pesar de que el RCD Espanyol tiene prácticamente asegurada en LaLiga, lo cual era el objetivo de esta temporada en la que era su regreso a Primera división tras un año en el infierno de Segunda, las aguas no bajan tranquilas en la casa perica que aún no sabe quién será su entrenador de cara a la próxima campaña. Ni salvar con cierto margen ha evitado que haya dudas con Vicente Moreno que puede tener sus días contados en el banquillo de la escuadra arraigada en Cornellá-El Prat, ya que el propietario espanyolista, el chino Chen Yansheng, está pensando en que Fabio Cannavaro releve al entrenador español.



El que fuera jugador del Real Madrid y la Juventus, campeón del Mundo con Italia en 2006 y balón de oro mantiene una gran relación con el mandamás asiático desde la etapa del transalpino como entrenador en China y llevaría de la mano de Domingo Catoira, el cual aterrizaría como nuevo director deportivo blanquiazul en sustitución de un Rufete que lleva ya varios cursos futbolísticos siendo cuestionado. Este movimiento supondría una reestructuración total del área deportiva del RCD Espanyol de cara a la próxima temporada, la cual debe servir para asentarse en la élite tras un primer año sin sobresaltos. Así lo asegura Tiempo de Espanyol y lo ratifica Gianluca Di Marzio, periodista de Sky Sports.



Fabio Cannavaro, de 48 años de edad, no cuenta con experiencia como entrenador en Europa, ya que sólo ha dirigido al Guangzhou Evergrande de China, al que ha liderado en dos etapas (2014-15 y 2017-2021), por el también chino Tianjin Quanjian (2016-17), por el Al-Nassr de Arabia Saudí (2015-16) y por la selección nacional china (2019).







Vicente Moreno acaba contrato, no sabe nada de su renovación y tuvo un enganchón por Raúl de Tomás

Vicente moreno cogiendo del pecho a RDT ?? pic.twitter.com/7atQx1Zmah — Chuloo (@Chuloo98) April 30, 2022

Por otro lado, no habría problemas en la desvinculación conpara el, pues el entrenador acaba contrato al final de esta temporada.dejó ayer una de las imágenes dedespués de que agarrara por la pechera a, la gran estrella a la escuadra blanquiazul, rememorando aquella acción que protagonizaronen el estadio de laen un, siendo ambos parte de la entidad balear.Todo ocurrió cuandofue sustituido en el partido de ayer que disputaronque acabó con victoria blanca por, la cual certificó el título liguero para lo merengues. Una situación de tensión a la querestó importancia en la rueda de prensa posterior al choque. Elestá con nueve puntos de ventajas con el descenso, tendrá como mínimo siete de ventaja al término de esta jornada, y con doce unidades por jugarse no debería tener problemas para certificar su salvación en