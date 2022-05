Blanco: "Somos conscientes de lo que se juega el Granada"

Cornellà de Llobregat (Barcelona), 20 may (EFE).- El entrenador del Espanyol, Luis Blanco, afirmó este viernes que el vestuario blanquiazul es plenamente "consciente de lo que se juega el Granada", en la última jornada de LaLiga, pese a que señaló que su bloque también se juega "muchas cosas".

El preparador, en rueda de prensa tras la sesión en el RCDE Stadium, ensalzó la reacción del rival en las últimas semanas: "Ha dado un paso adelante en intensidad y en jugar en campo contrario. Es un equipo muy bien estructurado y se nota la energía de tener un nuevo entrenador".

De todos modos, Blanco insistió en el compromiso de sus futbolistas. El técnico del primer equipo, que salvo sorpresa lo será de forma provisional hasta que finalice el curso, desveló que los futbolistas le han "transmitido" durante esta semana "su voluntad de ir a ganar el partido".

Blanco apuntó que el Espanyol es responsable de estar a altura de su "camiseta centenaria". El catalán, además, detalló que su mensaje "ha calado" y se mostró "tranquilo" y convencido de que el equipo "competirá bien" en esta última jornada de la temporada frente al cuadro andaluz.

Por otra parte, el entrenador comentó que no planteará "una revolución" en el once inicial para este encuentro y adelantó que no contará con futbolistas del filial, inmerso en la lucha por el ascenso a Primera RFEF. "El club y yo queremos ganar y pondremos la mejor alineación", reflexionó.

Blanco adelantó que los futbolistas Keidi Baré, Manu Morlanes y Pedrosa no llegarán al partido. Óscar Gil se ha ejercitado con el grupo, aunque su presencia es dudosa: "Podría entrar en la convocatoria, pero juzgaremos por sus sensaciones". EFE

