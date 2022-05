Karanka: ?No saldremos ni a especular ni a ver lo que pasa en otros campos?

Karanka: ?No saldremos ni a especular ni a ver lo que pasa en otros campos?

Granada, 21 may (EFE).- El entrenador del Granada, Aitor Karanka, dejó claro este sábado que su equipo no saldrá el domingo contra el Espanyol ?a especular? ni a ?ver lo que pasa en otros campos? y recordó que se han ganado ?el derecho? a depender de sí mismos para lograr la permanencia en LaLiga Santander.

?Es un partido que no es uno más, hay cosas en juego y hasta lo que podamos controlar, lo vamos a controlar. El equipo está muy bien, ansiedad es lo que había al llegar yo, ahora lo que hay es confianza y ganas de que llegue el partido para salir a ganar?, comentó Karanka en rueda de prensa.

El técnico, que mantendrá al Granada en Primera caso de ganar en el Nuevo Los Cármenes al Espanyol, destacó ?la confianza" que transmite el equipo, resaltando también que la ?seguridad? de los suyos le hace ser ?positivo?.

Aclaró que él trata de abstraerse de lo que pasa en otros partidos porque ?no hay que preocuparse de lo que pase en otros sitios? y, además, ?sería un error transmitir inestabilidad desde el banquillo?.

?Durante el partido seguro que hay momentos buenos y otros menos buenos. El Espanyol no se juega nada y seguro que encontramos diferentes partidos en el mismo partido?, agregó.

?El equipo ha demostrado que la gente puede confiar en este grupo. Serán 90 o 95 minutos intensos y hay que saber estar en todo momento?, indicó el técnico.

Karanka tiene claro que hay ?muchas cosas? que no puede ?controlar?, entre ellas ?cómo va a venir el Espanyol?, que no se juega nada en un envite en el que no contará con su delantero Raúl de Tomás.

?Me alegro por su temporada. Es un chico fantástico y para el Espanyol puede ser un problema que no esté porque su influencia en el equipo es importante?, comentó sobre la ausencia del atacante.

Karanva avanzó que el extremo venezolano Darwin Machís está ?al cien por cien?, mientras que del medio francés Maxime Gonalons comentó que tendrán que ?valorar? el domingo si puede jugar porque ?los que salgan tienen que estar al cien por cien?.