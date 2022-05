Petrovic y Escudero, novedades locales; Herrera vuelve al once españolista

Granada, 22 may (EFE).- La presencia del medio serbio Njegos Petrovic y del lateral Sergio Escudero son las novedades en el once inicial del Granada CF para el partido de este domingo en el Nuevo Los Cármenes ante el Espanyol, que introduce cuatro cambios respecto al pasado partido, el principal la vuelta al once del centrocampista venezolano Yangel Herrera.

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, recupera para la titularidad respecto al pasado partido ante el Betis a Escudero, que faltó a ese choque por sanción, y a Petrovic, que entra por el francés Maximo Gonalons, de inicio en el banquillo con molestias musculares.

El resto del once es el mismo de la anterior jornada, con el colombiano Luis Suárez como extremo zurdo y el venezolano Darwin Machís esperando su oportunidad en el banquillo tras superar una lesión.

Forma el Granada con Maximiano, Quini, Víctor Díaz, Domingos Duarte, Escudero, Petrovic, Luis Milla, Antonio Puertas, Álex Collado, Luis Suárez y Jorge Molina.

En el Espanyol, el entrenador Luis Blanco, mete en su once cuatro cambios en relación al choque de la pasada jornada ante el Valencia, con la gran novedad del regreso a la titularidad del medio venezolano Yangel Herrera, ex jugador del Granada, tras cumplir un partido de sanción.

También recuperan su sitio en el once el lateral Aleix Vidal y los atacantes Nico Melamed y Adri Embarba, que intentarán que no se note la baja por sanción del delantero Raúl de Tomás.

Sale el Espanyol en el Nuevo Los Cármenes con Diego López, Aleix Vidal, Sergi Gómez, David López, Cabrera, Yangel Herrera, Darder, Vilhena, Embarba, Nico Melamed y Puado.