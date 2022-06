De luchar por la permanencia en Segunda división a posible rival de Betis y Real Sociedad en la UEFA Europa League

El ex jugador del Málaga CF está ultimando su incorporación a su nuevo equipo tras una buena temporada en La Rosaleda

Ha dejado su huella en el estadio de La Rosaleda y su gran nivel como futbolista del Málaga CF no ha pasado desapercibido para nadie, ya que Víctor Gómez pasará de luchar por la salvación en Segunda división a jugar la UEFA Europa League porque el lateral diestro no se quedará en el RCD Espanyol, quien lo cedió a Martiricos el verano pasado, sino que está ultimando todo para convertirse en futbolista de uno de los equipos más potentes de Portugal, el Sporting de Braga, cuarto clasificado en la última liga lusa, y donde coincidiría con otro ex del Málaga CF, Ricardo Horta, siempre y cuando no sea traspasado este último, al cual no le faltan pretendientes.



Víctor Gómez, futbolista del RCD Espanyol, está a punto de ser nuevo jugador del Sporting de Braga. Tal y como ha avanzado la web Maisfutebol, especializada en el fútbol del país vecino, los clubes quieren cerrar un acuerdo por el cual el catalán llegará como cedido al conjunto portugués que se guardará una opción de compra por dos millones de euros que en caso de ejercerla unirá al lateral diestro con el Sporting de Braga para las siguientes cinco temporadas.



El acuerdo aún no está cerrado, ya que aún se discute los términos finales de la operación, en la que algunas informaciones indican que el RCD Espanyol quiere obtener una futura plusvalía por su canterano.





Sp. Braga perto de contratar Víctor Gómez por empréstimo do Espanholhttps://t.co/3h23GgKuhv pic.twitter.com/ZKxWi2U72h — maisfutebol (@maisfutebol) June 24, 2022

De concretarse sería un paso adelante en la carrera deportiva de, quien se convirtió en un pilar fundamental en el equipo malagueño endurante la pasada temporada. El dejugóen, en los que acumuló, proporcionando en ellosde gol a sus compañeros. Además, se sobrepuso a la crisis deportiva por la que atravesó la escuadra andaluza y siempre tuvo la confianza de los tres entrenadores que pasaron durante el curso pasado por el banquillo del estadio deA pesar de tener contrato hasta el verano decon elparece que no tenía sitio en el equipo que entrenarála próxima campaña, el cual se quedará ahora cony concomo futbolistas para esa demarcación a la espera de saber si la dirección deportiva que ahora liderairá al mercado de fichajes para traer a un nuevo lateral diestro que le dé mayor nivel a la plantilla del