Robert Moreno discrepa con Luis Enrique sobre Aspas, Canales o Navas pero tampoco habría llevado a Ramos a la Euro

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, presentó el pasado lunes su convocatoria de la Roja para la Eurocopa de este verano y desde entonces no han cesado las reacciones. Fueron varias las sorpresas que dejó la lista de 24 del asturiano, que ha decidido no ocupar dos plazas y que no ha citado a nadie del Real Madrid, Sevilla FC ni Real Betis. La ausencia más polémica ha sido la de Sergio Ramos, debido a las lesiones que ha encadenado el capitán a lo largo de la temporada, pero no ha sorprendido menos que se haya olvidado de otros como Iago Aspas, Jesús Navas o Sergio Canales.

En este sentido, como cada vez que hay una convocatoria o un once para un partido importante, sale un seleccionador vocacional de cada habitante censado en España. Todo futbolero tiene su opinión, incluido, por supuesto, el que hasta hace poco estaba al frente del vestuario nacional. Robert Moreno discrepa con Luis Enrique en algunos nombres de su convocatoria y él sí se habría llevado al delantero del Celta o al centrocampista del Betis: "Yo habría llevado a Aspas por el final de temporada que ha hecho. Nacho (Real Madrid) o Canales también habrían ido"

Sin embargo, aunque el exseleccionador nacional y antes antigua mano derecha de Luis Enrique habría citado al propio Canales o a, otro de los nombres con los que asentía en la entrevista concedida la pasada madrugada (Suso, que entró en la prelista y Jordán también mantenían esperanzas), curiosamentede su convocatoria.

"Lo de Ramos es una opción que se contemplaba. Sergio es un ícono de la selección. Tuvo un rendimiento increíble. En los últimos tiempos ha tenido dificultad para entrar. Era algo que podía pasar. Nos falta mucha información a todos para poder opinar. Es algo que hay que asumir y el seleccionador habrá valorado la decisión", dijo el exseleccionador nacional, Robert Moreno, en El Partidazo de COPE.

El técnico catalán comentó que "tener a un jugador para no poder contar con él no tiene mucho sentido". "Lo que hay que hacer es sumar con la convocatoria que ha hecho el seleccionador. Estamos hablando de alguien histórico, pero no conozco a ningún seleccionador que haga cosas para perjudicar al equipo. La selección es el equipo de todos. La selección está por encima de todos, de Luis Enrique, de Ramos y de Rubiales". "Hay gente que puede decir 'Sergio cojo puede aportar más en el vestuario que cualquier otro'. Es una decisión compleja", añadía sobre este espinoso asunto, antes de mojarse en la portería.