Conmoción en el Dinamarca-Finlandia, suspendido por un grave desvanecimiento de Cristian Eriksen

El Dinamarca-Finlandia, primer partido del grupo B de la Eurocopa 2020, se detuvo en el minuto 44 después de que Christian Eriksen se desvaneciese en una jugada junto a la banda, cuando su equipo tenía la pelota y atacaba. No se reanudará, pero eso ya es lo de menos. Europa entera contenía la respiración con los pelos de punta por el estado de salud del jugador danés del Inter de Milán, que se marchó en ambulancia después de muchos minutos de tensión con los médicos trabajando a marchas forzadas para reanimarle.



Las primeras informaciones oficiales sobre el estado de salud del jugador apuntan a que se encuentra "estabilizado" y no se teme por su vida. Para ello fue esencial la rapidez y la eficacia del equipo médico de Dinamarca, que se acercaron corriendo a la banda y realizaron un masaje cardíaco. Por la manera de caer al suelo y las posteriores convulsiones, ya se veía que algo no iba bien. Y las primeras imágenes que ofreció la realización televisiva aumentaron de manera considerable la angustia generalizada.



Los compañeros de Eriksen rodearon al jugador para evitar que se vieran imágenes morbosas, mientras los jugadores finlandeses y el público contenían la emoción a la espera de ver la evolución de Eriksen, que permanecía en el suelo después de varios minutos con preocupantes síntomas. Lágrimas, rezos sobre el césped y pánico a la espera de noticias.



El mediapunta danés, finalmente, ha sido retirado en camilla, consciente y con una ambulancia esperándole para trasladarle de inmediato a Hospital del Reino de Copenhague, que queda a menos de un kilómetro del estadio nacional, informaron varios medios daneses.



Casi de manera simultánea, la UEFA anunciaba en redes sociales que el partido se daba por suspendido en una decisión inevitable, lógica y del todo secundaria. Lo único que importaba es la recuperación de Eriksen.





Tras la emergencia médica del jugador danés Christian Eriksen, se ha celebrado una reunión de crisis con las dos selecciones y los oficiales del partido. Se comunicará más información a las 19:45.



Momentos del drama más absoluto

Minutos después de la retirada de Eriksen y de que jugadores y técnicos de ambos equipos abandonasen el campo rumbo a vestuarios, la megafonía del estadio pidió a los espectadores que permanecieran en sus sitios hasta nuevo aviso. Transcurrido un cuarto de hora más, la megafonía volvió a repetir el mismo mensaje, con un ambiente apagado en las gradas, hasta informar de la suspensión definitiva. En el momento de la suspensión, ya al filo del descanso, Dinamarca y Finlandia empataban a cero en un partido muy igualado en el que había dos exjugadores del Sevilla FC sobre el césped, el central danés Simon Kjaer y el delantero finlandés Theemu Pukki.