Isak: "Es un plus para nosotros que Sergio Ramos no esté"

Isak: "Es un plus para nosotros que Ramos no esté"

La ausencia de Sergio Ramos de la lista para la Eurocopa es una buena noticia para Suecia, admiten Emil Forsberg y Alexander Isak, dos de los referentes del equipo que este lunes debuta contra España en La Cartuja.



"Es un jugador determinante, con mucha experiencia. Es positivo para nosotros que no esté, es un plus para nosotros. Pero no hay que olvidar que tienen buenos jugadores para reemplazarlo", dijo Isak en rueda de prensa en la concentración sueca en Gotemburgo.



Forsberg es de la misma opinión, que Ramos no esté es "un golpe duro" para España.



El delantero de la Real Sociedad no se olvidó de Pau Torres, al que calificó de "muy bueno" y del que elogió su fortaleza física y su buena salida con la pelota.



Suecia asume que sus opciones para sacar algo de La Cartuja pasan sobre todo por la seguridad defensiva.



"No vamos a ser el equipo que tenga más la pelota ni el que vaya a crear más oportunidades. Son muy hábiles. Tenemos que ser compactos y cuando podamos recuperar la pelota, aprovecharlo", dijo Forsberg.



El interior del Leipzig incidió mucho en la importancia de no limitarse a defender y a ser capaces de salir de la presión española, y citó como ejemplo lo que le pasó ayer a Turquía contra Italia.



"Hay que aprovechar los espacios, saber combinar en pases cortos y luego meter un pase largo, cambiando de lado el juego", apuntó.



Ambos jugadores creen que el calor que previsiblemente hará en Sevilla puede ser un factor que habrá que tener en cuenta.



"Se trata de ingerir muchos hidratos, beber mucho y ser listos a la hora de jugar. Tenemos que adaptarnos, pero no creo que vaya a ser un problema", afirmó Forsberg.



Isak dijo tener controlados a la mayor parte de los jugadores españoles y aseguró que será "divertido" enfrentarse al equipo de Luis Enrique, al que otorga el cartel de favorito aunque con matices.



"Son los favoritos, pero estoy seguro de que nos respetan tanto como nosotros a ellos. El último partido en Estocolmo (1-1) no les resultó fácil", señaló.