Clemente: "Sevilla en verano para una cerveza, para jugar al fútbol es el enemigo".

Javier Clemente, exseleccionador de España y actual seleccionador de Libia, ha analizado el empate de los de Luis Enrique ante Suecia en el estreno en la Euro, y más allá del juego de la selección, se mostró crítico con el escenario. "Sevilla me encanta en verano para tomarme una cerveza, pero para jugar al fútbol es aliarse con el enemigo", comentó en Radio Marca.

Sobre el partido en sí, Clemente reconoció que "el primer partido en la fase de grupos siempre es complicado porque es el temor a perder y no arriesgar excesivamente". "Es el más táctico de todos, hay un poco de temor. A Luis Enrique le doy la enhorabuena por el trabajo de ayer, ya tenemos un punto", añadió Clemente.

Por último, el técnico vasco admitió no entender los pitos a Morata de una parte de la afición y que si por él fuera, volvería a ser titular ante Polonia: "No entiendo los pitos a Morata. Yo le pondría otra vez el sábado, a menos que me dijera que no se encuentra bien".