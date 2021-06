2-0: Cómodo pase a octavos de Países Bajos, con minutos para Luuk de Jong

Con un tempranero gol de penalti de Memphis Depay y un segundo tanto en contraataque de Denzel Dumfries, Países Bajos certificó su clasificación a octavos de final de la Eurocopa frente a una Austria (2-0) que apenas creó peligro en Ámsterdam y que se tendrá que jugar el pase contra Ucrania. Países Bajos se sitúa líder en solitario del Grupo C con 6 puntos al término de la segunda jornada y Austria queda segunda con 3, empatada con Ucrania, que ganó por 2-1 a Macedonia del Norte, última sin puntos. De hecho, garantizan su pase como primeros, lo que les permitirá disputar la tercera jornada con los menos habituales, entre los que está un Luuk de Jong que tuvo minutos esta noche.

Los de Frank de Boer hicieron los deberes ante su público en el estadio Johan Cruyff Arena de Ámsterdam en un partido poco vistoso y sin grandes sobresaltos, marcado por un ingenuo penalti de David Alaba en el minuto 10 de la primera parte. En una mala noche para el nuevo fichaje del Real Madrid, el capitán austríaco pisó a Wenzel Dumfries en la línea del área y Memphis Depay no perdonó desde los once metros. Con Ronald Koeman, entrenador del Barcelona y artífice de la clasificación de Países Bajos para la Eurocopa, en las gradas, Depay, que parece está a punto de oficializar su fichaje por el club azulgrana, pudo firmar el segundo en su cuenta personal al final de la primera mitad, pero no acertó a rematar a puerta vacía en una clamorosa ocasión.

Pero la estrella holandesa volvió a brillar en la segunda parte en un tanto con los mismos protagonistas que en el primero de los tulipanes: Alaba falló en un balón aéreo en el centro del campo, facilitando un contraataque de Depay, que sirvió a Dumfries para que este rematara a placer tras una profunda galopada en el minuto 67. "Tengo pulmones de caballo", había dicho antes del partido el lateral derecho del PSV Eindhoven, elegido mejor jugador del estreno de los neerlandeses con victoria por 3-2 contra Ucrania.

Austria, que no contaba con Marko Arnautovic, sancionado por la UEFA con un partido sin jugar por insultar a jugadores de Macedonia del Norte tras marcar gol en la primera jornada, había trasladado la presión a Países Bajos, favoritos del grupo. Y los neerlandeses cumplieron, metiéndose en el bolsillo una clasificación por la vía rápida para octavos de final tras siete largos años sin comparecer en un gran torneo internacional.



FICHA TÉCNICA.-

Países Bajos: Stekelenburg; Dumfries, De Vrij, Blind (Aké 64'), De Ligt, Van Aanholt (Wijndal 64'); Frenkie de Jong, Wijnaldum, De Roon (Gravenberch 74'); Weghorst y Depay (Luuk de Jong 82').

Austria: Bachmann; Dragovic (Lienhart 84'), Alaba, Hinteregger; Schlager (Onisiwo 84'); Sabitzer, Laimer (Grillitsch 62'), Ulmer, Lainer; Gregoritsch (Kalajddzic 62') y Baumgartner (Lazaro 70').

Árbitro: Orel Grinfeeld (israelí). Amonestó los austríacos David Alaba y Daniel Bachmann, así como al neerlandés Marteen de Roon.

Goles: 1-0 (11') Depay, de penalti; 2-0 (67') Dumfries.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la Eurocopa, disputado en el Estadio Johan Cruyff Arena de Amsterdam ante unos 16.000 espectadores, sobre 55.500 asientos de capacidad.