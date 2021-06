Canales: de su decepción por no ir a la Euro a dónde se ve en el futuro

Canales: de su decepción por no ir a la Euro a dónde se ve en el futuro UES

El futbolista español Sergio Canales, centrocampista del Betis, declaró este lunes que "uno de los objetivos de esta temporada era ir a la Eurocopa", y señaló que poder ir a un gran torneo con la selección española sería "algo muy bonito". Además, el '10' del equipo verdiblanco demostró su autoexigencia, puesto que es consciente de que "hay que corregir los errores y empezar a mejorar para poder seguir yendo con España". Canales protagonizó este lunes un encuentro digital con periodistas con motivo del estreno este jueves en el canal #Vamos de Movistar+ de 'Canales. El 10', un documental que repasa la vida del futbolista cántabro desde sus inicios en el Racing de Santander hasta la actualidad con la camiseta bética.

"Las lesiones me han hecho aprender muchísimo. Hay que sacrificarse mucho. También te ayudan a conocer personas increíbles y a crecer en otros aspectos. Saco muchas cosas positivas. De los palos se aprende", dijo en referencia a las múltiples dolencias, especial en las rodillas, que lastraron su progresión. También trató el tema de la alimentación, aspecto que cambió radicalmente en su vida como consecuencia de las lesiones de gravedad que ha sufrido: "La alimentación no es una dieta, es un estilo de vida", zanjó.

"Con 17 años, me iba al burger con mi novia después de los partidos del Racing. Esa era mi recuperación de entonces", recordó sonriente. Además, indicó que estuvo muy cerca de fichar por el Barcelona tras el torneo de Brunete, pero sus padres lo evitaron "porque era muy pequeño para salir de Santander". De cara al futuro, Canales está "muy contento" de estar en el Betis, donde tiene contrato hasta 2023, y por el momento no se ve jugando en otro equipo u otra Liga. Lo que está claro es que para el cántabro "hay torneos interesantes, como el italiana, el inglés o el estadounidense", pero está "muy feliz" en Sevilla y en el conjunto bético, así que, en la actualidad no se ve jugando fuera de la LaLiga.