Italia y Baviera, ¿relevos de Londres ante el acoso de la variante delta?

Tanto el gobierno de la canciller alemana, Angela Merkel, como el del primer ministro italiano, Mario Draghi, recelan de una ronda final de la Eurocopa en Londres, a causa de la expansión de la variante delta de la covid-19, y hasta amagan con ofrecerse como sede alternativa para el cierre del torneo. "Voy a intervenir personalmente para que la final no se juegue en el país donde más alto es el peligro de contagio", afirmó Draghi en una comparecencia conjunta con Merkel durante su visita de trabajo a la capital alemana.

Desde el gobierno alemán se ha recordado reiteradamente estos días la recomendación explícita de no viajar al Reino Unido, si no es imprescindible, en lo que no entran ni desplazamientos turísticos ni la Eurocopa. "Ambos estamos entre los cautelosos ante la pandemia", indicó Merkel. La evolución actual es "alentadora", tanto en Alemania como en Italia, uno de los países más duramente castigados por la covid-19 en la primera fase, recordó la canciller. Esta evolución positiva es, sin embargo, "frágil", prosiguió la canciller, quien citó la situación que actualmente se vive en Reino Unido o en Portugal ante la expansión de la agresiva variante delta.

También este lunes se ofreció Baviera a acoger la final de la Eurocopa, en caso de que la situación en Reino Unido empeore. El jefe del gobierno bávaro, el conservador Markus Söder, afirmó que "Múnich está preparado" para asumir es ronda final. Sería "inteligente" e "importante", argumentó Söder, que la UEFA tuviese como "plan A" la implementación consecuente de las medidas de seguridad en los campos de fútbol, como el uso de mascarillas o el mantenimiento de distancias. En el caso de que, pese a este plan, se desaconseje jugar en Londres por motivos sanitarios, sería conveniente que la UEFA tuviese "en el bolsillo" un Plan B para la final y las semifinales de la Eurocopa.





EL ARCO IRIS, EN EL ESTADIO O EN EL BRAZO DE NEUER

Fuera de esa cuestión, Söder se mostró asimismo a favor de que el Allianz Arena, el estadio del Bayern de Múnich y unas de las sedes de la Eurocopa, sea iluminado en el Alemania-Hungría del próximo miércoles con los colores de la bandera arco iris por los derechos del colectivo LGTBIQ. "Sería un buena señal, una señal para la libertad. Yo lo apoyaría mucho", aseguró Söder. La propuesta para mostrar los colores del arco iris ha sido impulsada por el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, y respaldada por todos los partidos del ayuntamiento de la capital bavara.

La iniciativa pretende dar una señal a favor de la tolerancia ante Hungría, país con una legislación homófoba. La cuestión está siendo debatida en Alemania, donde además causó un notable revuelo mediático que el capitán de la selección, el portero Manuel Neuer, llevara en tres partidos un brazalete con el arco iris. "Los colores del arco iris son un símbolo de cómo queremos vivir; con respeto mutuo y sin la discriminación con la que las minorías han sido marginadas durante mucho tiempo", dijo en una rueda de prensa el portavoz de Merkel, Steffen Seibert. La fuente gubernamental recordó, además, que la UEFA archivó la investigación abierta contra el jugador por sustituir el brazalete habitual de capitán por el del arco iris.

Seibert aseguró que Merkel, reconocida como entusiasta seguidora de la seleción, seguirá el encuentro entre Alemania y Hungría "como tantos otros millones" por televisión. En anteriores torneos internacionales la líder alemana siguió desde las gradas los partidos de su selección. Emblemáticas fueron, asimismo, sus visitas a los vestuarios tras algunos de esos partidos. Esta situación no se ha producido por el momento en esta Eurocopa, por la línea de extrema cautela de Merkel frente a la pandemia.