Di Lorenzo: "Nada de ansiedad, solo concentración y ganas de competir"

Group A Italy vs Wales

Group A Italy vs Wales

Giovanni Di Lorenzo, lateral de la selección italiana, negó este jueves que a su equipo le esté entrando "ansiedad" de cara a la cita de octavos de final de la Eurocopa contra Austria y aseguró que el grupo solo está concentrado y decidido a "competir".

"Austria es fuerte físicamente, juega con ritmo alto, pero nos estamos preparando bien. Faltan dos días y vamos a llegar preparados. Nada de ansiedad, solo concentración y ganas de competir en este partido de eliminación directa", dijo Di Lorenzo en una rueda de prensa organizada en el centro técnico de Coverciano.

Di Lorenzo, jugador del Nápoles, apunta al once titular en el duelo contra Austria, que se disputará este sábado en Wembley.

"Tenemos que tener entusiasmo, sin terminar siendo arrogantes. Nunca nos descentramos, seguimos buscando nuestro objetivo. Todavía no hemos hecho nada, pero el ambiente es positivo, tenemos entusiasmo", afirmó.

Italia llega a esta cita como líder del grupo A, con una racha de once victorias consecutivas sin recibir goles.

"Siempre se habla de la defensa, estamos defendiendo bien y tenemos que seguir haciéndolo. Contamos con grandes jugadores y al jugar con estos campeones es más fácil", afirmó el lateral derecho, que fue titular en el duelo que Italia goleó a Suiza 3-0.

Advirtió de que en esta Eurocopa no se puede infravalorar a ningún equipo, después de que Hungría llevara al límite este miércoles a Alemania y rozara un inesperado pase de ronda.

"Esta Eurocopa ha demostrado que no hay partidos fáciles. A nivel internacional, cada partido es complicado, hay que ganar. Llevamos treinta partidos sin derrota y no estoy de acuerdo con quienes dicen que no hemos jugado contra los 'grandes'. Siempre damos el máximo, tratamos de imponer nuestro juego", aseguró.

"Hay muchas selecciones fuertes que lo están haciendo bien. Es un torneo complicado. Estamos haciendo un buen camino, bonito, importante y ahora empieza la fase de eliminación directa. Francia y Bélgica van a llegar hasta el final, esperemos que nosotros también lo consigamos", agregó.

Expresó su orgullo por formar parte del grupo "azzurro" y destacó que este color está marcando su vida. "Mi hija se llama Azzurra. El "azul" es un color que, entre Empoli, Nápoles e Italia, marcó mi vida", reconoció.