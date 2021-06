Dalic: "No creemos que España sea superior a nosotros"

El seleccionador croata, Zlatko Dalic, no se siente inferior a España, su rival del lunes en octavos de final de la Eurocopa y avisa de su intención de jugar al ataque, aunque se llena de elogios para el equipo de Luis Enrique.



"Nos enfrentamos a un equipo de muchísima calidad, un rival fuerte, pero no creemos que España sea superior a nosotros. Creemos en nuestros jugadores, aunque respetamos mucho a España", dijo este domingo en rueda de prensa en Copenhague.



Dalic resaltó que España no fue capaz de hacer muchos goles en sus dos primeros partidos contra Suecia y contra Polonia, pero frente a Eslovaquia, "explotó".



"Es un equipo que trata de mantener el balón y ocupar bien los espacios. Ataca con mucha gente, es difícil pararlos, son buenos técnicamente, su cualidad principal es la presión que hace tras pérdida de balón. Tiene esa tradición del Real Madrid y del Barcelona", afirmó.



Preguntado por el supuesto favoritismo que los medios españoles le otorgan al equipo de Luis Enrique, fue tajante. "No creo que tengamos que entrar en lo que diga la gente, si la gente nos subestima, no creo que sea una buen idea", dijo.



"España es uno de los mejores de Europa, tiene mucha tradición, pero sabe que no va a ser fácil. Seguro que no está contenta del todo de jugar contra nosotros. Nosotros no vamos a subestimarla", afirmó.



Dalic no cree que doblar las bandas como hizo Croacia en la anterior Eurocopa sea una opción preferente. Y asegura que su equipo quiere mantener su estilo.



"Croacia tiene que jugar ofensivo, buscando sus soluciones por las bandas. Si solo jugamos en defensa, no podremos hacerlo bien", señaló.



La baja del delantero Ivan Perisic, positivo en coronavirus, ha sido un "golpe" para Croacia. Dalic admite que será "difícil" buscar un recambio de su mismo nivel, pero tampoco revela qué hará.