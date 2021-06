Zuber, el asistente inesperado

Steven Zuber es una de las gratas sorpresas de Suiza en la Eurocopa. Después de cuajar una temporada discreta en el Eintracht con excesivas suplencias, parecía que iba a perder peso en la selección, donde era dueño de la banda izquierda sin excesiva autoridad. Sin embargo, en los tres últimos encuentros, se ha desatado como uno de los mejores de su equipo.

Junto al portero Yann Sommer, los delanteros Haris Seferovic y Mario Gravanovic y el centrocampista Granit Xhaka, Zuber ha sido uno de los pilares que ha sostenido a Suiza en la Eurocopa. Y, todo, gracias a sus asistencias, una auténtica fuente de goles para el cuadro helvético.

Su temporada en el Eintracht con solo 709 minutos, invitaba a una suplencia en el inicio de la Eurocopa. Su técnico Vladimir Petkovic cumplió con las previsiones y sentó al extremo zurdo en el banquillo para colocar a Ricardo Rodríguez como lateral izquierdo largo en una defensa de cinco.

Frente a Gales, no jugó ni un minuto. Después, contra Italia, disputó los últimos 34. Pese a la derrota por 3-0, Petkovic vio algo en su jugador. Sus explosivas apariciones en apenas media hora llamaron su atención y decidió darle la titularidad en el duelo clave ante Turquía para clasificarse para la fase de grupos.

Colocó a Ricardo Rodríguez de tercer central y dejó toda la banda izquierda libre para el jugador del Eintracht. Entonces, Zuber se desató. En noventa minutos dio una exhibición de desborde y asistencias. Volvió loco a Zeki Celik, que no pudo frenar a un avión que fue la clave de la victoria de Suiza por 3-1

Zuber asistió a Seferovic, y a Shaqiri en dos ocasiones. Sus pases de gol resolvieron la clasificación de Suiza para los octavos de final. Y, además, igualó un récord que muy pocos han conseguido. Sólo dos leyendas lograron antes un "hat trick" de asistencias en un mismo partido de la Eurocopa: el danés Michael Laudrup ante Yugoslavia en la Eurocopa de Francia 1984 y el portugués Rui Costa frente a Inglaterra en la de Países Bajos y Bélgica 2000.

"Estoy muy satisfecho. He podido aprovechar mis minutos con una buena actuación. Nuestros últimos partidos no fueron buenos y se nos criticado mucho, pero hemos creído en nosotros y hemos demostrado ser un equipo. He aprovechado mis minutos con una buena actuación", dijo después del partido.

Con esa carta de presentación en su primera titularidad de la Eurocopa, Petkovic no tuvo más remedio que volver a incluirle en la alineación de Suiza para enfrentarse a Francia. Y, de nuevo, Zuber no defraudó. Con 0-0 en el marcador, y pronto, a los quince minutos, se encargó de poner contra las cuerdas al cuadro galo con un centro preciso a Seferovic que acabó dentro de la red de la portería de Hugo Lloris.

Después, en la segunda parte, provocó el penalti que falló Ricardo Rodríguez y que habría supuesto el 0-2. Con una cabalgada impresionante desde prácticamente su propio campo, fue derribado por Benjamin Pavard ante la euforia de sus compañeros. Luego, agotado, a once minutos para el final, fue sustituido por Fassnacht.

Destinado a ser casi invisible al principio de la Eurocopa, Zuber se ha convertido en una pieza clave para Suiza. Seguramente, será titular frente a España e intentará sumar más asistencias. En sólo tres partidos, ha conseguido cuatro, una más que en toda la temporada en el Eintracht.

Sin duda, Zuber es asistente inesperado. Luis Enrique ya habrá tomado nota.