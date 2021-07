Los exinternacionales, contundentes: orgullo y futuro

Madrid, 7 jul (EFE).- Buena parte de jugadores que hicieron historia con la selección española han coincidido en expresar el orgullo que sienten por la actuación del conjunto de Luis Enrique Martínez en la Eurocopa 2020 y el futuro esperanzador que tiene con el Mundial de Catar 2022 en el horizonte.



"Orgulloso de esta selección. Muchas felicidades... estoy convencido de que este equipo nos va a dar muchísimas alegrías", resumió Andrés Iniesta, actual jugador del Vissel Kobe japonés y autor del gol que coronó a España campeona mundial en Sudáfrica 2010 y que también ganó las Eurocopas de 2008 y 2012.



El exguardameta Iker Casillas, que levantó como capitán de la Roja esos tres trofeos y con amplia experiencia en tandas de penas máximas, aseveró que "los penaltis son así: emocionantes y, como hoy, crueles! Hoy la suerte no estuvo de nuestro lado @SeFutbol !".



"Gran torneo y a pensar en lo próximo que viene! Mucho ánimo y siempre agradecido por llenarnos de ilusión", publicó en sus redes sociales el madrileño, en tanto que el autor del último lanzamiento en los cuartos de final de la Eurocopa 2008 ante Italia que significó el cambio en la historia de la selección española, Cesc Fábregas, indicó "Bien chavales. En 18 meses volvemos a la carga".



El barcelonista Gerard Piqué calificó de "enorme torneo" el cuajado por España. "Es para sentirse muy orgulloso. Llegar a semifinales de la @EURO2020 tiene muchísimo mérito. No creo que haya selección mejor en la competición, pero las tandas de penaltis a veces son muy crueles. Mucho ánimo al equipo!".



Santi Cazorla, que ahora milita en el Al Sadd catarí, también aseguró sentirse "muy orgulloso" de los componentes del equipo nacional, que cuajó a su juicio también un "enorme torneo" y apuntó: "cabeza alta y mucho animo al equipo".



Para Sergio Ramos, una de las grandes ausencias en la lista de Luis Enrique, se apresuró a expresar la eliminación ante Italia con la consideración de "triste e injusto". "No ha podido ser, pero habéis hecho vibrar y emocionarse a todo un país. Orgulloso de nuestra Selección", apuntó.



Otra de las referencias de la edad de oro de la selección española, Carles Puyol, se acordó en primer lugar de Luis Enrique, "siempre" en su equipo, "ahora más que nunca" y acabó con un "nos vemos en 18 meses", en referencia al Mundial de Catar.



Pepe Reina, clave dentro del vestuario de esa etapa, se sintió "más español y orgulloso" de la selección "que nunca". "Hemos caído con la cabeza bien alta y no hay nada que reprochar", apuntó el guardameta, quien también felicitó a Italia.



"Cuando perder no es un fracaso", señaló Joan Capdevila, lateral izquierdo de aquella selección campeona continental y mundial, quien apuntó que "hay mucho futuro en este equipo. Los frutos llegarán pronto. Orgulloso de vosotros chicos".



Otros internacionales, ahora concentrados en Benidorm con la selección olímpica que prepara los Juegos de Tokio, también se manifestaron en terminos parecidos.



Dani Ceballos comentó que "orgullo es poco", dio las gracias a la selección por haber "hecho disfrutar de tal manera" y añadió: "¿Sabéis que? Lo mejor esta por llegar".



"Ánimo compañeros!! Sois grandes!!! @SeFutbol Ahora más que nunca #VamosEspaña", publicó el también madridista Marco Asensio.



La Asociación de Internacionales de Fútbol (AEDFI) resumió el sentir general: "Acabó muy cerca de la final el bonito sueño de la #EURO2020 pero... HAY PASADO, HAY PRESENTE, HAY FUTURO. Ahora más que nunca... orgullosos y al lado de nuestra @SeFútbol".



No obstante, la actuación de España esta Eurocopa no se quedó en el mundo del fútbol. Referencias del deporte nacional no dudaron en mostrar su sentimiento hacia la labor del cuadro de Luis Enrique.



Pau Gasol, que también está preparando con la selección nacional de baloncesto su participación en los Juegos, envió su felicitación "por el magnífico papel", en la que aseguró que los jugadores de la Roja habían "sido un ejemplo de pasión, esfuerzo y entusiasmo. A seguir adelante con la cabeza muy alta chicos, estamos muy orgullosos!"



El multicampeón mundial de motociclismo Marc Márquez, incluso, publicó esta mañana, junto a una fotografía vestido con la Roja, en la que indicó que le apetecía ir a entrenar con la camiseta de España. "A ver si se me contagia la misma fuerza que demostraron ayer. Actitud, ganas y entrega", dijo.