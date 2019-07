Rosa Márquez: "El Europeo se va a decidir en pequeños detalles"

"Antonio Contreras nos transmite que va a por todas", dice sobre el nuevo proyecto del Betis Femenino y alucina con Fekir: "Es un salto de calidad increíble".

Rosa Márquez, jugadora del Betis Femenino, prepara a conciencia junto al resto de la selección sub 19 la seimifinal del Europeo que les enfrenta a Francia. Un partido a cara de perro en el que pelearán por acceder a la gran final. "Sabemos que va a ser un partido complicado, pero es que es una semifinal de un Europeo. Pero vamos con ilusión y con ganas de meternos en otra final", comenta la jugadora a ED verdiblanca desde Escocia.

Para la atacante cualquier partido en esta ronda es una final anticipada: "Francia, Alemania, nosotros... somos todos grandes selecciones y el torneo se va a decidir en los pequeños detalles. Intentaremos que sean para nosotros. Aquí con las selecciones que quedan cualquier partido que salga es una final anticipada. Hay mucho nivel y seguro que la selección que gane el torneo tendrá que sufrir mucho para lograrlo".

España defiende título y Rosa ya fue protagonista en la última edición. Ahora son conscientes de que los rivales no les harán ninguna concesión: "Llevamos dos años seguidos consiguiéndolo. No creo que seamos las favoritas y está claro que para las demás podemos ser el rival a batir".

Pese a esa experiencia acumulada anteriormente, Rosa defiende que no son favoritas: "No somos favoritas porque vamos partido a partido, primero la semifinal y luego la final. El nivel es muy parejo".

Eso sí, el partido contra Francia lo disputarán sabiendo que han logrado el objetivo principal: "El objetivo con el que vinimos está conseguido, que era meternos en el Mundial y ahora que estamos en semifinales vamos a intentar ganar el torneo".

Para la verdiblanca es especialmente ilusionante jugar el próximo Mundial de la categoría: "Me hace ilusión jugar el Mundial porque no he jugado ninguno, pero no es algo en lo que piense ahora. Ahora nos centramos en el Europeo y en eliminar a Francia. Luego queda un año completo con el Betis y después se verá".

Y del Betis no pierde detalle, ni del masculino ni del femenino. "Principalmente estoy centrada en lo que ocurre aquí, pero siempre tienes un ojo en tu club. En mi equipo veo las incorporaciones que se están haciendo y también, cómo no, sigo al masculino porque soy bética y eso no te lo quita nadie, lo eres siempre", subraya Rosa, que tiene fe en el proyecto de Antonio Contreras. "Es un proyecto nuevo. Está claro que María Pry deja un legado importante porque ha hecho muy buen trabajo en el Betis. Pero Antonio Contreras seguro que hace un gran trabajo. Ya he hablado con él y transmite que vamos a ir a por todas. Es un proyecto nuevo y saldrá bien", explica.

También está muy ilusionada, como todos los béticos, con Fekir: "A Fekir ya lo conocía porque soy una fanática del fútbol. Cuando salió el nombre a mí también me costó creerlo y cuando lo ficharon hablaba con mi hermano y le decía, ¿cómo es posible? Es un salto de calidad increíble para el Betis lo que está haciendo en los últimos años. Para nosotros los béticos es impresionante tener un jugador como él".