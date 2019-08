Zdunek quiere "convencer"

El Sevilla Femenino suma un nuevo efectivo para la ilusionante 19/20 al anunciar la contratación de la polaca Emilia Zdunek, de 26 años, que se convierte así en el séptimo refuerzo de la temporada.

Procedente de el Górnik Leczna de su país, con el que ganó las dos últimas ligas siendo una pieza clave, la futbolista natural de Stargard llega para reforzar el centro del campo del equipo dirigido por Cristian Toro, al que tratará de aportar su visión de juego.

"Fichar por el Sevilla es muy importante para mí. Siempre quise jugar en la Liga española. Ese fue mi sueño y estoy feliz de que se haga realidad. Me gustaría mostrar lo mejor de mí", ha asegurado en los medios del club la internacional polaca, que espera hacerse con un sitio en los planes del técnico argentino: "Creo que mi estilo de juego puede convencer aquí, así que no tuve dudas para firmar con el Sevilla. Espero adaptarme rápido. Mi fuerte es dar buenos pases y asistencias, soy una jugadora de tipo creativa. Espero aportar un poco de aire fresco. Me gustaría dar el 100% y hacer que este equipo sea mejor que antes".